Abre un nuevo hotel en Reus: más de 100 habitaciones, cerca del aeropuerto y con servicios 24 horas

Reus suma un nuevo alojamiento hotelero con la apertura del B&B HOTEL Tarragona Reus, un establecimiento de 110 habitaciones ubicado junto al aeropuerto y a pocos minutos del centro de la ciudad. El hotel, situado en el edificio donde antes estaba el hotel Reus Park, está especializado en ofrecer servicios funcionales y modernos, se convierte en el tercero de la misma cadena en la provincia de Tarragona, y está pensado tanto para viajeros de negocios como para turistas que visitan la Costa Daurada.

Situado en el kilómetro 4,5 de la carretera de Reus a Tarragona, el nuevo hotel destaca por su diseño contemporáneo y su enfoque práctico, bajo el concepto de Smart Simplicity. Ofrece habitaciones dobles, twin y familiares, todas con conexión Wi-Fi gratuita, café y té disponibles las 24 horas, recepción abierta todo el día y política pet friendly. También se ofrecen opciones de early check-in y late check-out, adaptándose a las necesidades de los huéspedes.

Su ubicación estratégica permite un acceso rápido tanto al centro de Reus como a municipios cercanos como Tarragona o Salou, consolidándose como una opción cómoda para descubrir el dinamismo cultural de la ciudad o disfrutar de las playas de la Costa Daurada. Además, su proximidad al aeropuerto lo convierte en una alternativa práctica para viajeros con conexiones aéreas.

El hotel también se integra en la red de sostenibilidad de la cadena, a través del programa Be Eco, que incentiva el ahorro de recursos ofreciendo desayunos de cortesía a los huéspedes que renuncian a la limpieza diaria de su habitación.

Con esta apertura, la cadena hotelera refuerza su presencia en Tarragona, donde ya cuenta con otros dos alojamientos: uno en el centro de la capital, en la Plaza Corsini, y otro en Valls. La nueva incorporación forma parte del plan de expansión de la compañía en la Península Ibérica, donde ya gestiona 82 hoteles entre España y Portugal.

Para celebrar la llegada del nuevo hotel, la compañía ha lanzado una oferta de bienvenida exclusiva para los miembros de su programa de fidelización, que permite hospedarse por solo 50 euros la noche, además de acceder a ventajas exclusivas para socios.