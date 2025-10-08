Uno de los buffets de sushi más grandes de España abre en este pueblo de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La cadena de restauración japonesa K10, reconocida por su innovador concepto de buffet ilimitado y estética futurista, inaugura este miércoles su nuevo local en Amposta. La cadena, que ya cuenta con locales consolidados en Sant Boi, Tarragona y Tortosa, apuesta ahora por la capital del Montsià con un espacio de más de 1.200 metros cuadrados ubicado en las antiguas instalaciones del supermercado Plus.

El local tiene capacidad para acoger a cerca de 300 comensales, lo que lo convierte en uno de los espacios de restauración más amplios de la comarca. El establecimiento tiene una estética futurista, con mesas automatizadas, iluminación moderna y una ambientación que remite a los restaurantes asiáticos de las grandes capitales europeas.

La propuesta de K10 permite al cliente degustar una gran variedad de sushi, platos calientes y especialidades orientales a un precio competitivo. De lunes a viernes al mediodía, el menú cuesta 16,95 euros, mientras que de lunes a jueves por la noche asciende a 22,95 euros. Por otro lado, los viernes por la noche, fines de semana y festivos, el precio es de 23,95 euros. En todos los casos, las bebidas y los postres no están incluidos.

Con esta apertura, la firma japonesa refuerza su crecimiento en el territorio tarraconense y Amposta suma un nuevo atractivo gastronómico a su oferta. La combinación de una cocina asiática variada, un formato de consumo sin límites y un entorno de grandes dimensiones ha demostrado ser una fórmula de éxito en otras ciudades, y ahora se pone a prueba en una ubicación estratégica del sur de Tarragona.