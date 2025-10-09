Fotografía del Mas de Borràs, situado en el camino de la Pedra Estela.Cedida

La Junta de Govern Local acordará el viernes no ejercer el derecho de tanteo sobre la finca de Mas de Borràs, situada en el camino de la Pedra Estela, 35. También conocida como Mas de Figuerola, Mas de l'Aragonès o Mas Bell Esplai, está catalogada según el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Historicoartístico y Natural de Reus, con el grado de protección C, de forma que el consistorio puede ejercer el derecho de tanteo.

No obstante, no considera conveniente ejercerlo «ante las condiciones de edificación, usos y calificación urbanística del inmueble, las necesidades para el cumplimiento de los fines municipales y las previsiones del presupuesto», señalan fuentes municipales.

Los vecinos del entorno apuntan que el antiguo propietario «nos dejó hace unos meses» y que, desde septiembre, gestionan el lugar los hijos.

En la misma sesión, se emitirá informe favorable de la actualización del proyecto de urbanización del plan parcial urbanístico del sector C.2b carretera de Alcolea, aprobado originalmente en el 2009.