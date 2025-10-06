Setenta años de rutas en dos ruedas

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Paz y tranquilidad se respiraba ayer domingo 5 de octubre en la plaza del Mercado de Reus en una madrugada cualquiera del domingo. Unas pocas personas paseaban mientras la mayoría de las terrazas eran cerradas para respetar el descanso dominical. Pero, repentinamente, se empezó a oír una sinfonía metálica y preciosa con el petardeo inconfundible del motor de dos tiempos. Al cabo de poco, la plaza que había estado en calma hasta entonces empezó a ser invadida por obras de arte sobre ruedas construidas hace más de medio siglo. Más de un centenar de vespas de los años cincuenta entraron en la plaza en fila de dos a través de la calle del Mar y empezaron a colocarse en batería.

El Vespa Club Reus celebraba el 70.º aniversario de la entidad retornando a la plaza que el 29 de junio de 1955 les había visto nacer con hasta 132 vehículos inscritos. El presidente de la entidad, David Rodríguez, celebraba el gozo que hacía la plaza llena de ejemplares de aquella icónica motocicleta: «Venir a la plaza del Mercado donde la entidad fue fundada el año 1955 es una cosa que nos hace mucha ilusión y lo estamos disfrutando con una participación que no nos esperábamos que fuera tan alta».

Además, remarcó que tenían muchas ganas de poder celebrar la efeméride después de que no fuera posible el pasado 5 de julio. En aquella ocasión, el consistorio reusense se negó a permitir la celebración en el Mercado argumentando que se quería proteger «el pavimento de piedra de Montblanc, considerado patrimonio» y por este motivo se propuso la plaza de la Libertad como alternativa. Por su parte, el club decidió rechazar el cambio de lugar al considerar que la justificación era «absurda». «Entonces, volvimos a hablar con el Ayuntamiento y los demostramos que lo que íbamos a hacer no suponía ningún agravio por el espacio, sino que era un tema de memoria histórica. Y lo hemos conseguido», defendió Rodríguez.

Un invitado ilustre

No obstante, para celebrar esta ocasión especial también se añadieron otros participantes con más de dos ruedas. Fue el caso de una unidad de Isetta y otra de Biscúter, modelos de microcoches muy conocidos de la década de los cincuenta. Ahora bien, entre estos invitados el más especial fue uno que estuvo presente durante la fundación del Vespa Club Reus el año 1955; un Citroën Traction Avant matriculado aquel mismo año. Precisamente, esta unidad sirvió como coche oficial del entonces alcalde de Reus, Joan Bertran, y aparece en una de las fotografías hechas ahora hace setenta años estacionado delante de la puerta de la casa consistorial y rodeado de vespas. «De hecho, lleva una placa que testimonia que era propiedad del Ayuntamiento de Reus. Ahora le pertenece a un coleccionista privado, amigo del club, y nos gustaba la idea de que hoy estuviera presente», apuntó al presidente del Vespa Club Reus.