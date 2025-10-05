Nàstic y Reus FC Reddis podrían reeditar el derbi en la primera ronda de Copa del Rey

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El lunes a partir de las 13 horas empieza el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey y hay posibilidades que el Nàstic y el Reus FC Reddis reediten el derbi en la primera ronda. Granas y rojinegros se clasificaron para participar en el play-off de ascenso y para subir de categoría respectivamente. Este año hay una principal novedad: la primera y segunda ronda de la Copa se disputará con un criterio de proximidad geográfica, hecho que aumenta las posibilidades del derbi.

El Nàstic y el Reus forman parte del bombo del grupo 2 en el cual hay navarros, aragoneses, baleares y catalanes. El Nàstic sólo puede jugar con equipos de Segunda Federación y, entre los siete rivales, está el Reus. Con respecto a los reusenses, estos pueden jugar contra uno Segunda División, entre los cuales figuran el Real Zaragoza, el Huesca y la Andorra, y uno Primera Federación, donde está el Nàstic.

Si el derbi se da, este se jugará en el Estadi Municipal de Reus, al ser equipo de inferior categoría, a partido único los días 28, 29 o 30 de octubre.