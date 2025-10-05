Fútbol
Nàstic y Reus FC Reddis podrían reeditar el derbi en la primera ronda de Copa del Rey
El lunes se celebra el sorteo donde hay posibilidades reales que el partido se dé
El lunes a partir de las 13 horas empieza el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey y hay posibilidades que el Nàstic y el Reus FC Reddis reediten el derbi en la primera ronda. Granas y rojinegros se clasificaron para participar en el play-off de ascenso y para subir de categoría respectivamente. Este año hay una principal novedad: la primera y segunda ronda de la Copa se disputará con un criterio de proximidad geográfica, hecho que aumenta las posibilidades del derbi.
El Nàstic y el Reus forman parte del bombo del grupo 2 en el cual hay navarros, aragoneses, baleares y catalanes. El Nàstic sólo puede jugar con equipos de Segunda Federación y, entre los siete rivales, está el Reus. Con respecto a los reusenses, estos pueden jugar contra uno Segunda División, entre los cuales figuran el Real Zaragoza, el Huesca y la Andorra, y uno Primera Federación, donde está el Nàstic.
Si el derbi se da, este se jugará en el Estadi Municipal de Reus, al ser equipo de inferior categoría, a partido único los días 28, 29 o 30 de octubre.