¿Qué se investiga en los laboratorios?

Publicado por Sergi Peralta Moreno Creado: Actualizado:

Está de aniversario. El Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) sopló, el 14 de julio, veinte velas. «Hace veinte años, los centros de investigación que había en la demarcación decidieron dar un paso», introducía Lluís Gallart, director del Biobanco y responsable de las plataformas de apoyo científico de la entidad. Desde aquel lejano 2005, la unión de la red hospitalaria y universitaria se ha convertido en un referente en la investigación biomédica, no sólo en la provincia, sino a escala estatal. Para celebrar la efeméride, los investigadores decidieron abrir las puertas de sus laboratorios.

El recorrido inició por el área de la oficina técnica y, a continuación, los participantes bajaron una planta. Nada más empujar la puerta, aparecía un gran cartel, anunciando «uno de los proyectos estrella»: la Unidad de Investigación Clínica (UIC). En construcción y con previsión de estar en funcionamiento a finales del 2026, permitirá llevar a cabo investigación clínica en fase 1, la más experimental. Se empezará por el campo de la oncología y tendrá un alcance territorial. «Un fármaco, desde que inicia la fase 1 hasta que llega a las farmacias, puede llegar a tener una vida de 7 o 8 años. En patologías como la oncología, es una ventana temporal que es un lujo; cuando se descubre un fármaco, es importante que nuestros enfermos puedan tenerlo a su alcance cuanto antes mejor», explicó Gallart.

Al adentrarse en los laboratorios, los ojos se abrieron de par en par y las manos se refugiaron en los bolsillos, temerosos de tocar nada. Alexios Manidis y Sara Bernardo, del grupo de investigación NeuroÈpia, están investigando como afecta la nutrición de la madre al desarrollo cerebral del bebé. La hipótesis es que los hijos de las mujeres que comieron más ultraprocesados —con aditivos, conservantes, colorantes, etc. — durante el embarazo tienen peores habilidades del lenguaje. No sólo eso: están viendo cómo una mala alimentación puede acabar alterando físicamente la estructura del cerebro. El espanto se dejaba notar entre los asistentes. «Estamos hablando de un consumo repetitivo y abusivo y en etapas clave: no te morirás para comerte un Donut», corrieron a calmar.

Después tocaba hablar, precisamente, de ojos. El ingeniero biomédico Eugeni Garcia, del servicio de Oftalmología, explicó que se ha diseñado un algoritmo de inteligencia artificial que permite detectar la retinopatía diabética, una afección derivada de la diabetes tipo 2 que causa anomalías de los vasos sanguíneos de la retina. «Actualmente, hay mucha lista de espera en todos los servicios y lo que se quiere es que, a los CAP, los médicos de familias puedan hacer la retinografía y consultar la IA para saber qué tipo de afección hay», detalló.

Es 20 años, pero el IISPV quiere seguir sumando. El gerente de la entidad, Francesc López, afirmó que el principal reto es «poder crecer». «Es muy difícil mantener el talento y necesitamos más espacio, más recursos, para poder sustentar a la gente y seguir teniendo una investigación excelente en el territorio,» expresó.