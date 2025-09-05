Les Jornadas de Prevención del Suicidio presentan una campaña de difusión participativa

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La cuarta edición de las Jornadas para la Prevención del Suicidio presentan una nueva campaña divulgativa, además de la habitual programación de actos que tratarán temáticas en torno a la conducta suicida. Estas jornadas están impulsadas desde la concejalía de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Reus con la colaboración de la Asociación Catalana para la Prevención del Suicidi (ACPS) y como novedad se invita la población a responder a la pregunta: «Cuál ha sido el motivo para levantarte esta mañana»?. A través de un código QR o visitante la página web acps.cat los usuarios podrán dejar sus respuestas para que estas puedan ser consultadas en la misma web con el fin de enviar un mensaje positivo a la ciudadanía.

«A veces, cuando hay este sentimiento de oscuridad, el simple hecho de buscar esta luz y ver los motivos de otras personas creemos que puede ser beneficioso y una manera de dar apoyo», apunta al concejal del área de Salut de l'Ajuntament de Reus, Enrique Martín. Por su lado, Laura Horcajo, psicóloga y miembro del ACPS, explica que estos mensajes pueden servir como «factores protectores»: «No es simplemente hablar en positivo, se trata que hay alguna cosa que te ha motivado a moverte y a veces es un hecho tan simple como el gato te pide comer. Es una responsabilidad que te ayuda a dar una patada a aquello que es el suicidio y sirve como factor protector».

Programa de actos

Por otro lado, como es habitual desde la concejalía se han programado actos con el fin de dar a conocer y reflexionar sobre la problemática de la conducta suicida. El miércoles 10 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se hará la lectura del manifiesto ‘Cambiamos la narrativa sobre el suicidio’ en la plaza del Mercado a las 18 horas. El martes 16 de septiembre, en el Casal de las mujeres, se llevará a cabo un espacio de encuentro entre supervivientes y comunidad afectada a partir de las 18 horas.

Al día siguiente, a las 12.30 horas, el Antiguo Hospital acogerá un acto destinado a la prevención del suicidio en el entorno laboral y, finalmente, el martes 23 de septiembre a las 11 horas, el Centro Cívico Levante ofrecerá una charla que hablará sobre estrategias colectivas para el cuidado de la salud mental, la prevención del suicidio y el acompañamiento a supervivientes. «Hace falta poner a las personas en el centro y dar voz a una realidad que ha sido silenciada durante demasiado tiempo. La prevención del suicida tiene que ir mucho más allá de lo que es el ámbito sanitario, tiene que ser una acción activa y comunitaria que implique a todos los agentes posibles», defensa Horcajo.

Recursos

Desde el Ayuntamiento de Reus se ofrece atención a través del Servicio de Orientación y Atención al Bienestar Emocional y Mental (SOABEM), como a punto de atención y asesoramiento en la búsqueda de recursos. Se puede contactar a través del correo electrónico soa.emocional@reus.cat o del teléfono 977 010 679. También se puede contactar con el ACPS para recibir apoyo y orientación a través de la dirección electrónica info@acps.cat o el teléfono 623 300 455 y recordar que ante casos de emergencia se tiene que llamar en el teléfono de emergencias 112 o a Salud Responde 061. Además, también existe la Línea de atención telefónica a la conducta suicida 024 disponible las 24 horas del día los 365 días del año.