El Jardí de la Casa Rull de Reus cierra después de casi tres años de funcionamiento

El bar del Jardí de la Casa Rull de Reus cierra hoy domingo 31 de agosto sus puertas después de casi tres años de funcionamiento. Así lo han confirmado a través de su cuenta oficial a la red social Instagram donde han agradecido el apoyo por parte de la clientela que los ha visitado en el número 27 de la calle de Sant Joan.

"Queridos amigos y clientes, después de casi tres años compartiendo tardes, carcajadas y momentos únicos en el Jardí de la Casa Rull, ha llegado el momento de decir adiós", empieza afirmando el comunicado. En este, agradecen "de todo corazón la confianza, la estima y la energía" de sus clientes y aseguran que sin ellos "nada de eso habría sido lo mismo". "Ha sido un viaje increíble que siempre recordaremos con una sonrisa. Gracias para formar parte de nuestra historia", cierra. Esta noticia ha pillado en más de un usuario por sorpresa, que a través de la publicación de Instagram han mostrado su lástima por la decisión.

Espacio público

La Casa Rull es un edificio propiedad del Instituto Municipal Reus Cultura (IMRC), donde también tiene la sede. La explotación y gestión del bar del Jardí de la Casa Rull ha pasado por varias manos en los últimos años. El último, y hasta ahora actual, contrato se formalizó el mes de febrero de 2023. Según el contrato, el adjudicatario tenía que abonar un canon anual de 4.550 euros en Reus Cultura. El jardín dispone de una superficie útil para el servicio de terraza de 220 metros cuadrados, dos instalaciones sanitarias, una barra para el servicio de bar y mesas y sillas. Habrá que ver si el consistorio decide una vez más sacar a licitación este servicio de bar ubicado en uno de los edificios modernistas más emblemáticos de la ciudad.