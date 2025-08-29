La conocida cafetería de Reus que baja la persiana tras 18 años de servicio

La cafetería Farggi situada en la plaza del Mercadal de Reus cerrará mañana sábado 30 de agosto sus puertas tras 18 años de vida. El establecimiento destacaba entre los otros negocios no tan solo por su servicio de cafetería, sino también de heladería.

Según ha avanzado Reusdigital.cat, la decisión por parte de la dirección del negocio ha sido por varios factores como los efectos de la pandemia y que gestionar un negocio como este cada vez «comporta más dificultades». La noticia ha sido comunicada a los clientes habituales con un cartel que han colocado al lado de una de las puertas del local, donde agradecen la confianza y fidelidad de estos.

No obstante, la buena noticia es que este espacio no quedará huérfano y con una persiana bajada. Según confirman desde el medio citado, en el número 6 de la plaza del Mercadal se instalará una nueva cadena de cafetería, Vivari. Esta ya tiene presencia en la ciudad de Reus, con un local en la plaza del Nen de les Oques y en el número 37 de la calle Riera de Miró.