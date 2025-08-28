Empiezan las obras de colocación de la nueva torre de la Casa Navàs

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

Empiezan oficialmente las obras de reconstrucción de la torre en la Casa Navàs que quedó destruida el año 1938 a causa de un bombardeo de la Guerra Civil. Estos últimos días se ha instalado el andamio necesario para iniciar las obras de colocación de la nueva torre con previsión que finalicen el primer trimestre de 2026. La totalidad de la reconstrucción ha sido financiada por el grupo empresarial MaserGrup. La directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà, celebra la noticia que permitirá restaurar el aspecto original de uno de los edificios modernistas más importantes de Reus. Es la culminación de muchos meses de trabajo, aunque todavía quedan cosas para hacer. Seguro que los reusenses y amantes del modernismo tenían tantas ganas de dar este paso como nosotros. Restaurar el aspecto original de la Casa Navàs fue uno de los objetivos que nos fijamos el año 2017», apunta Sagalà.

No obstante, ha sido un proceso difícil y una muestra de eso es el retraso de plazos con respecto a las expectativas iniciales. Al anunciarse la voluntad de reconstruir la torratxa el mes de junio de 2024 se fijaron como objetivo inaugurar la nueva torratxa antes de la Semana Santa de este año. La directora de la casa modernista admite que ante los obstáculos que han ido surgiendo durante el proceso han preferido optar por la prudencia: «Torre de la Casa Navàs sólo hay una, no es cualquier cosa. Además, hablamos de un elemento alto y muy esbelto, por lo tanto, hay que tener una precisión milimétrica». Por este motivo, explica que han preferido dar «pasos firmes y más lentos», aunque el calendario con el cual trabajan actualmente esté prácticamente un año más retrasado de la inicial. «Hace más ochenta años que la Casa Navàs no tiene torre, vale la pena que espere unos meses más para asegurarnos de que todo se hace bien», añade.

Proceso

Los bloques de piedra de la torre han sido esculpidos por el maestro picapedrero de la Selva del Camp, Florenci Andreazini, a partir de piedra originaria de Vinaixa, la misma que utilizó en su momento Lluís Domènech i Montaner. Esta se ha montado de manera parcial al taller para comprobar que las piezas encajan y se trasladará desmontada para ser completada en el sitio. Actualmente, lo que se está haciendo es colocar una estructura de acero inoxidable sobre la cual se montará la torre. Aunque en su momento no existía esta estructura, la normativa en materia de seguridad actual obliga en su instalación.

Posteriormente al montaje de la estructura y la torre, se colocarán los vitrales, elaborados por el maestro vitraller Joan Serra Renom, de la empresa Las Artes del Vitral de Sabadell. La reconstrucción finalizará con la colocación de elementos trabajados en hierro, obra de Marc Herrero Baró, artesano de la forja de Santa Maria de Palautordera. Entre estos destaca la réplica del barco de Jaume I, que presidirá la torratxa. Aunque prácticamente no se conservan piezas originales, el que sí que se aprovechará son gran parte de los hierros que coronaban la torratxa y que servían de soporte a una veleta que indicaba los puntos cardinales.