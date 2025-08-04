La Casa Navàs se acerca al máximo de ocupación: 26.000 visitantes en la primera mitad del año

Es habitual ver colas de gente esperando para entrar a la Casa Navàs, sea del lunes al viernes o los fines de semana.Tjerk van der Meulen

«Pases cuando pases por Casa Navàs, hay colas», reflexiona su directora, Sílvia Sagalà. No es una simple impresión. El recinto modernista ha cerrado la primera mitad del año con cerca de 26.000 visitantes, una cifra ligeramente superior a la del 2024.

Pero a pesar de ir creciendo un poquito más ejercicio tras ejercicio, el margen es finito. «Los fines de semana ya estamos prácticamente a nuestro máximo de ocupación», señala Sagalà. En el 2024, ya se cerró superando, por primera vez, los 50.000 accesos.

La directora especifica que, a escala logística y organizativa, se podría permitir la entrada de más personas dentro de la obra de Lluís Domènech i Montaner, multiplicando los grupos que visitan sus estancias a cada hora, por ejemplo, sin embargo «pensamos que eso tendría un impacto sobre la casa que, al final, perjudicaría el patrimonio, y decidimos que no pasaría».

En los últimos tiempos, se ha diversificado la oferta, con propuestas como Indrets Amagats, que permiten seguir creciendo, y, así y todo, se tiene claro que hay un límite para garantizar el balance entre la preservación del inmueble y el disfrute de los ciudadanos.

Sagalà también presencia un cambio de tendencias. Cuando Casa Navàs abrió al público, hace ya siete años, los meses de invierno «costaban» y había días de enero o febrero en que «entraba poca gente». En el 2025, de días flojos ya hay «pocos». «Estamos muy contentos porque eso significa que la gente sabe que existimos», celebra.

Asimismo, aunque los fines de semana «es cuando más trabajamos» y el cartel de entradas agotadas se cuelga «casi siempre», entre semana sigue habiendo «mucha gente que nos visita». Todavía hay «margen de crecimiento» entre el lunes y viernes, pero, este, se va reduciendo.

Con respecto al perfil de visitantes, un 38,6% es público catalán —excluyente los reusenses; con Barcelona siendo el origen predominante; un 26,5%, internacional —ocupante Francia la primera posición; y un 25,8%, español —con mayoría de las comunidades Valenciana y de Madrid-. La gente de Reus representa un 9,2% de las entradas. «Algún día, todos los reusenses habrán visto Casa Navàs», comenta, entre risas, Sagalà.

El torreón

Casa Navàs está trabajando para recuperar el aspecto original ideado por Domènech y Montaner. Con el hastial restituido, el siguiente paso será la recuperación del torreón. Ya está la base preparada. «Es una obra compleja y, además, lenta, porque un artesano no puede empezar a trabajar hasta que no ha acabado el trabajo su predecesor», señala Sagalà.

Se intentará que las obras no tengan efecto en las visitas guiadas en el inmueble modernista y, en caso de que hubiera que restringir los ascensos, «buscaríamos una alternativa».

«En principio, continuamos nuestra actividad normal, y todavía quizás podemos hacer alguna cosa extra para que la gente también pueda disfrutar de este proceso de construcción», piensa en voz alta la directora. «Nos vienen meses de trabajo en frente, pero, sí, ya la tenemos a tocar», concluye Sagalà.