Els Catarres, Triquell y The Tyets no tocarán en el Reus Music Festival y cargan contra el promotor

Les agencias de management Luup Records, representante de The Tyets, y ÈXITS, que representan en Triquell y els Catarres, denuncian que en ningún momento se ha producido una situación de «fuerza mayor» que comportaría el aplazamiento del Reus Music Festival que estaba previsto celebrar los días 29, 30 y 31 de agosto. Lo han hecho a través de sus cuentas oficiales de Instagram desde donde señalan que «la nueva dirección del festival» ha intentado «desvincularse de sus compromisos contractuales».

El pasado lunes 18 de agosto la organización del acontecimiento anunció que «por motivos logísticos y de producción» sería necesario reprogramar el festival que este año celebraba la segunda edición. La fecha escogida fue el 25 de octubre, reduciendo de los tres días iniciales previstos a tan sólo uno y sin programación artística confirmada. Además, anunciaban que las entradas que habían sido adquiridas previamente serían válidas por el 25 de octubre y que, como compensación por las molestias, regalaría un tique adicional a todo el mundo que hubiera comprado hasta entonces. En caso de no poder o no querer asistir a la nueva fecha, se devolvería el importe. Por su parte, el Ayuntamiento de Reus exigió a la organización que pusiera todas las facilidades para el retorno y la obtención de la entrada gratuita.

No obstante, después de una semana de silencio los representantes de The Tyets, Triquell y els Catarres, artistas que formaban parte de la programación original del acontecimiento, han puesto el grito en el cielo a través de Instagram. Desde Luup Records critican que la dirección ha utilizado el concepto de «fuerza mayor» para «intentar eludir sus obligaciones contractuales, vulnerando de esta manera los derechos de los artistas y de los proveedores.» «De esta manera, la decisión de anular el festival en las fechas previstas fue unilateral por parte del promotor y motivada únicamente por la voluntad de reducir los costes de producción», añaden, un análisis en el cual ÈXITS coincide. «Es por este motivo que queremos que quede claro que los grupos no tienen ninguna responsabilidad al no poder actuar en la población de Reus, ya que tenían el firme compromiso de actuar cuando estaba previsto por contrato», remarcan desde ÈXITS.

A cierre de la edición de hoy de este rotativo, desde la dirección del Reus Music Festival se han afianzado a las explicaciones dadas el pasado lunes 18 de agosto y no han hecho comentarios al respecto a las acusaciones de las dos agencias de management. Otros artistas que formaban parte del cartel de este año eran Blaumut, Roserona, Moranes o Andrea Grau, entre otros.