Reus celebrará un congreso destinado a la transición energética

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus organiza por primera vez el EnerHub Reus, un congreso que tendrá lugar el 5 de diciembre con el objetivo de convertirse en uno en lo referente a Cataluña y España en materia de transición energética, sostenibilidad e innovación. La voluntad es crear un espacio de encuentro para impulsar el diálogo entre varios agentes de relevancia en este ámbito como las instituciones, empresas y la ciudadanía con el objetivo final de compartir conocimiento, detectar retos comunes y sacar adelante soluciones que promuevan un modelo energético más justo y eficiente.

El concejal del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Reus, Daniel Rubio, destaca que el congreso se fija como objetivo «posicionar Reus como núcleo estratégico de transformación energética; y en este sentido recopilación la experiencia tanto del mismo Ayuntamiento de Reus como de la empresa municipal Reus Energia». De esta manera, el EnerHub Reus nace con vocación de tejer alianzas entre los sectores público y privado, a la vez que da visibilidad a proyectos del territorio y de fuera. Por lo tanto, esta cita se dirige tanto a profesionales y empresas del sector energético y ambiental como instituciones públicas, agentes sociales, académicos, estudiantes o investigadores.

El acontecimiento que tendrá lugar el 5 de diciembre en FiraReus Events contará con varias actividades como ponencias, mesas redondas o talleres profesionales a cargo de profesionales reconocidos y expertos del sector energético. Dentro de estas experiencias se compartirán conocimientos sobre cuestiones diversas como el almacenaje energético a gran escala, experiencias y proyectos de descarbonización industrial, comunidades energéticas o distribución y transporte de la red eléctrica, entre otros. Está previsto que el congreso empiece a partir de las 9 horas y finalice a las 14.30 horas. Para más información pueden consultar la página web habilitada por el Ayuntamiento de Reus enerhubreus.com.

Proyectos

En los últimos años en la ciudad de Reus se ha trabajado en varios proyectos en el ámbito energético con el fin de promover un cambio de paradigma en el uso de energías renovables tanto en el ámbito empresarial como privado. Por ejemplo, la creación de una comunidad energética en el polígono Agro-Reus, donde el Ayuntamiento de Reus está detrás. Por otro lado, también han surgido proyectos comunitarios dentro del municipio. El caso más reciente y que hasta ahora ha llegado más lejos es Electra, impulsada desde la Comunalitat Reus Sud. A finales del pasado mes de julio ya se constituyeron formalmente como cooperativa de consumo con una quincena de socios fundadores.