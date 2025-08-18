Cambio de fecha: el Reus Music Festival se traslada a octubre con una única jornada

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El Reus Music Festival que se tenía que celebrar los días 29 y 30 de agosto cambia de fecha. La organización asegura que por «motivos logísticos y de producción» han tenido que reprogramar el festival y este pasará a celebrarse el 25 de octubre en una única jornada de conciertos en ningún sitio de dos. La programación artística se dará a conocer próximamente.

Desde la organización explican que se mantiene la ubicación en el Parque de la Festa, que se habilitará especialmente para la ocasión con una zona acotada y cubierta con los dos escenarios y el village gastronómico.

Como compensación por las molestias, los organizadores regalarán una entrada extra a todos los que hayan comprado las entradas hasta este lunes 18 de agosto para poder compartir la experiencia con quienes quieran. En caso de no poder o no querer asistir el 25 de octubre devolverán el importe correspondiente de las entradas compradas.

En esta segunda edición tenían que actuar Sidonie, The Tyets, Els Catarres, Blaumut, Triquell, Roserona, Moranes y Andrea Grau, entre otros. El año pasado el festival también sufrió un contratiempo la jornada del viernes a causa de la lluvia y canceló, a última hora y con el público presente, los conciertos de Siloé, Shinova y La Casa Azul.