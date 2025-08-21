La empresa con sede en Reus que instala puertas de ascensores en el Big Ben y la Torre Eiffel

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Fermator, con sede en Reus, es una empresa especializada en fabricar puertas automáticas para ascensores, y destaca a nivel mundial por haber instalado sus componentes en monumentos tan emblemáticos como el Big Ben de Londres y la Torre Eiffel de París. Esta firma familiar cerró el ejercicio anterior con una facturación de 360 millones de euros.

La planta de Reus no solo actúa como centro ejecutivo, sino también como núcleo técnico de alta especialización dentro del grupo. Desde allí se diseñan componentes complejos, como los de uno de los ascensores circulares de la Sagrada Familia de Barcelona. Además, esta fábrica cuenta con aproximadamente 400 empleados, de los 1.650 que trabajan en la compañía a nivel global.

Fermator distribuye anualmente cerca de 700.000 puertas de ascensor a 115 países desde sus 12 fábricas repartidas entre España, Francia, Italia, Polonia, Grecia, India, China y Brasil. Su presencia internacional refuerza su capacidad para responder rápidamente a demandas globales, combinando servicio cercano con altas exigencias técnicas.

En un movimiento estratégico dirigido al mercado asiático, Fermator ha anunciado la apertura de una tercera planta en India, que se suma a la segunda que ya opera en ese país. Esta expansión responde al fuerte crecimiento de la demanda de ascensores y al proceso de urbanización acelerada, consolidando su liderazgo en la región y su apuesta por soluciones tecnológicas avanzadas.

Además, la firma ha invertido más de 4 millones de euros en modernizar su logística y producción en la fábrica de Reus, introduciendo líneas automatizadas, almacenes inteligentes, robots de soldadura y almacenes conectados a maquinaria avanzada, lo que refuerza su competitividad industrial.

Fermator inició su actividad en 1977, en lo que fue un gallinero entre Reus y Constantí, y hoy es reconocida como líder mundial en producción de puertas automáticas para ascensores. La empresa ha logrado expandirse gracias a una estrategia basada en innovación constante, eficiencia y una presencia global efectiva.