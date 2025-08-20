La playa de Tarragona que se ha convertido en el paraíso de los perros

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La Bassa de l’Arena, ubicada en el municipio de Deltebre (Tarragona), se ha consolidado como una de las playas más recomendables de Cataluña para quienes tienen perro. Su tramo adaptado para mascotas permite el acceso sin restricciones durante todo el año, algo poco habitual incluso en otras playas consideradas pet-friendly.

Con casi tres kilómetros de largo y una zona específica para animales de unos 500 metros, esta playa del Delta del Ebro destaca por su entorno natural, su amplitud y la libertad que ofrece tanto a dueños como a mascotas. No existen horarios ni limitaciones de temporada: los perros pueden correr, jugar y bañarse libremente.

En comparación con otras playas caninas de Cataluña, como las ubicadas en Girona o Barcelona, La Bassa de l’Arena presenta una mayor sensación de espacio y tranquilidad. Además, su carácter salvaje y la ausencia de urbanización cercana hacen que conserve un ambiente natural, poco masificado.

Eso sí, no cuenta con los servicios típicos de playas urbanas: no hay duchas, chiringuitos ni zonas con sombra, por lo que se recomienda llevar lo necesario para pasar el día, como agua, comida y protección solar. Esta sencillez, sin embargo, también es parte del atractivo del lugar.

Llegar es sencillo, ya que se puede acceder en coche hasta un aparcamiento cercano, a escasos metros de la arena, a través de la carretera TV-3451. También existen opciones de transporte público desde municipios cercanos como L’Ampolla o L’Aldea.

Este rincón del Delta combina playa virgen, turismo tranquilo y respeto por los animales. Por todo ello, se ha convertido en una referencia entre quienes buscan alternativas al turismo de masas sin renunciar a compartir el hecho de ir a la playa con sus mascotas.