Empiezan las obras para convertir cuatro patios en refugios climáticos

Les obras han empezado ya a los cuatro centros educativos. En la imagen, el caso de la Escuela Teresa Miquel i PàmiesTjerk van der Meulen

El Ayuntamiento de Reus ya ha empezado las obras por convertir los patios de cuatro centros educativos en refugios climáticos. Fuentes municipales confirman que los trabajos se han empezado en todos los lugares previstos hasta el momento, es decir, en las escuelas General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny y Teresa Miquel i Pàmies. Al ser un proyecto enmarcado en el proyecto RENATUReus, financiado en buena parte por fondo Next Generation, se espera que las actuaciones hayan concluido antes de que finalice en el 2025. El contrato se adjudicó con un presupuesto superior al millón de euros.

La intervención tiene como objetivo principal adaptar los patios al contexto climático de aumento de temperaturas, mediante la generación de zonas de estancia confortables a partir de soluciones basadas en la naturaleza. También se busca sensibilizar adultos y niños sobre la necesidad de respetar el medio ambiente y reconocer la biodiversidad como un valor a preservar. A grandes rasgos, en las cuatro escuelas se vivirá un incremento de vegetación, se sustituirán los pavimentos duros e impermeables por propuestas blandas y drenantes, se integrarán elementos de agua y se crearán puntos de sombra; todo, con un planteamiento pedagógico que combine confortabilidad, inclusividad, socialización, juego y aprendizaje. En este contexto, se plantarán árboles y arbustos, se alzarán umbráculos y pérgolas vegetales y habrá un suelo vivo.

Además de adaptarlos para usos escolares, estos espacios, que se han diseñado en consonancia con las comunidades educativas, se plantean para estar abiertos y ser accesibles a toda la ciudadanía fuera del horario lectivo.

En paralelo, el Ayuntamiento redacta el Plan de Refugios Climáticos de Reus, el documento de planificación que permitirá desplegar refugios climáticos por toda la ciudad. El contrato se adjudicó a la unión temporal de empresas ACCE Ensayos Urbanos por 76.525,24 euros (IVA incluido). El texto tiene que incorporar información meteoclimàtica, social, económica, urbanística, arquitectónica y paisajística para poder decidir cuáles son los lugares más idóneos para que ocurran puntos de estancia en el contexto climático actual y futuro.

Indicadores de biodiversidad

Los refugios climáticos escolares se considerarán, además, indicadores de biodiversidad. El proyecto RENATUReus prevé analizar la diversidad de especies animales en espacios renaturalizados para evaluar su calidad y establecer un seguimiento sobre su evolución. Es el caso de los patios de los cuatro centros educativos, así como del sistema de drenaje y recuperación de agua de lluvia de la avenida de Riudoms y los huertos urbanos.

El estudio se centrará en la presencia de fauna salvaje autóctona y protegida. La empresa adjudicataria tendrá que concretar tres especies de animales de tres categorías diferentes —aves, mamíferas, herpetofauna (reptiles y anfibios) o invertebrados— para observar su aparición. Objeto del control pueden ser, por ejemplo, ardillas, murciélagos, musarañas, golondrinas, ballesteros, vencejos, jilgueros o alcaravanes.