El Aeropuerto de Reus supera a los 220.000 pasajeros en julio

El Aeropuerto de Reus ha registrado durante este mes de julio a 222.453 pasajeros, un 11,5% más en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el acumulado de los siete meses del año, el aeropuerto ha conseguido a un total de 744.432 pasajeros, un 12,3% más que en los mismos meses de 2024.

En julio, el aeropuerto ha conseguido un total de 2.789 operaciones, una cifra un 10,4% mayor en relación con los movimientos de aeronaves registrados en el mismo mes de 2024. En lo que va de año, el total de movimientos de aeronaves es de 13.765, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2024.

Aeropuertos de Aena

Con respecto al resto de la red de Aena en Cataluña, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha conseguido en julio 5.540.010 pasajeros y 33.660 operaciones. Por su parte, el Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado 327.075 viajeros y 3.261 movimientos de aeronaves. Finalmente, el Aeropuerto de Sabadell ha gestionado 5.998 despegues y aterrizajes y un total de 642 pasajeros.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en el Brasil) han cerrado el mes de julio del 2025 con 38.474.698 pasajeros, un 2,7% más que el mismo mes del 2024; gestionaron 319.591 movimientos de aeronaves, un 0,9% más que en el 2024; y transportaron 130.508 toneladas de mercancía, un 10,1% más que el año pasado.