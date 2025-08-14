Detienen a un joven y a una menor por robar violentamente a personas mayores en Reus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra de Reus detuvieron este martes en la capital del Baix Camp a un joven de 18 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación, y una menor por su participación en uno de estos hechos.

El primer robo se produjo a las 16.25 horas del 12 de agosto, cuando el hombre y la menor, que circulaban con patinete, siguieron a una mujer de edad avanzada y él intentó arrancarle con violencia el collar de oro. La víctima sufrió heridas, aunque no consiguieron sustraerle la joya. Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio, que presenció los hechos, inició la persecución de la pareja y avisó a la policía. La menor fue detenida en el mismo lugar, mientras que el hombre huyó a pie.

A las 19.30 horas del mismo día, en la calle Ample de Reus, el mismo hombre arrancó con violencia el collar de oro a otra mujer mayor, causándole lesiones, y huyó. Las descripciones de las víctimas y la información recogida por el agente fuera de servicio permitieron a los investigadores localizarle horas después en la estación de tren de Reus, donde fue arrestado como presunto autor de los dos robos.