El municipio de Tarragona elegido entre los diez mejores de España para vivir

Reus, la capital del Baix Camp, ha sido reconocida como una de las diez ciudades con mejor calidad de vida en España, según un ranking elaborado por el portal especializado España Fascinante. Esta clasificación, seguida por miles de usuarios en redes sociales, destaca a Reus en la décima posición gracias a su equilibrio entre dinamismo urbano, tradición modernista y entorno natural privilegiado dentro de la Costa Daurada.

El listado elaborado por España Fascinante tiene en cuenta aspectos clave como el acceso a zonas verdes, la sanidad, el transporte público, la contaminación ambiental, la vida cultural y el comercio local. En el caso de Reus, el portal subraya su espíritu activo y su fuerte vocación comercial, así como su entorno rodeado de naturaleza, lo que la convierte en una ciudad muy atractiva tanto para residentes como para visitantes.

Reus es también la única ciudad catalana que ha logrado entrar en este 'top 10', superando a otras localidades populares como Barcelona, Girona o Lleida. Su patrimonio modernista, legado de arquitectos como Domènech i Montaner, y su vinculación con Antoni Gaudí, se han consolidado como elementos que aportan calidad de vida, identidad cultural y valor turístico al municipio.

En las primeras posiciones del ranking se encuentran ciudades del norte de España como Pontevedra, Pamplona y Vitoria, valoradas por su urbanismo sostenible y la presencia de naturaleza integrada en el espacio urbano. También figuran urbes como Valladolid y Jerez de la Frontera, que han sido reconocidas por su dinamismo comercial y riqueza patrimonial.

El 'top 3' lo completan Avilés, en Asturias, por su apuesta cultural y urbana; Arrecife, en Canarias, por su tranquilidad y excelente conexión con el entorno insular; y Vigo, en Galicia, por su calidad de vida accesible y su tejido económico en expansión. En lo más alto de la lista se sitúa Granada, ciudad que ha sabido conjugar historia, gastronomía y naturaleza en un entorno único, encabezado por la Alhambra y Sierra Nevada.

A pesar de que otras ciudades catalanas no han sido incluidas en el ranking, la presencia de Reus refuerza el posicionamiento de Tarragona como una provincia que ofrece mucho más que playas y turismo estacional. La calidad de vida en Reus —basada en un entorno tranquilo, bien conectado y con una rica vida cultural— la convierte en un modelo a seguir dentro del panorama urbano catalán y español.