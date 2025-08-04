El pueblo de Tarragona más barato para jubilarse: pisos asequibles y calidad de vida

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Ulldecona se ha consolidado como el pueblo más asequible de Tarragona para quienes buscan jubilarse sin renunciar a calidad de vida. Con un precio medio de apenas 447 euros por metro cuadrado, según el último informe del portal Idealista, esta localidad tarraconense ofrece una combinación perfecta de tranquilidad, entorno natural y conexión con grandes núcleos urbanos como Tarragona o Barcelona.

España lleva décadas siendo uno de los destinos preferidos por jubilados de toda Europa, y en los últimos años muchos de ellos han optado por asentarse en pueblos pequeños, lejos del ritmo frenético de las grandes ciudades. La calidad del sistema sanitario, el clima mediterráneo y un coste de vida asumible han hecho de Cataluña uno de los lugares más demandados para disfrutar de esta etapa vital.

Ulldecona, con algo más de 6.500 habitantes, ofrece ese equilibrio tan buscado: viviendas accesibles, un entorno apacible rodeado de naturaleza y todos los servicios básicos a mano. Su ubicación estratégica también permite disfrutar de escapadas a la costa, a la montaña o a centros urbanos mayores sin necesidad de largos desplazamientos.

Frente a los precios prohibitivos de ciudades como Barcelona —donde el metro cuadrado supera ya los 4.900 euros—, municipios como Ulldecona representan una alternativa realista para quienes buscan establecerse con comodidad y sin agobios económicos tras la jubilación. De hecho, el precio de la vivienda en el pueblo ha bajado un 17,2% en el último año, lo que lo convierte en una oportunidad aún más atractiva.

La tendencia no es exclusiva de Ulldecona. Otras localidades tarraconenses como La Sénia (523 €/m²), Santa Bàrbara (660 €/m²) o Móra d’Ebre (685 €/m²) también presentan precios por debajo de los 700 euros el metro cuadrado. Todas ellas destacan por su entorno tranquilo, buena conexión por carretera y servicios suficientes para una vida cómoda.

Con estos datos, no sorprende que cada vez más personas —tanto nacionales como extranjeras— estén mirando hacia el interior de Tarragona en busca de un retiro más económico pero igualmente gratificante. Y entre todas las opciones disponibles, el municipio de Ulldecona ha sido seleccionado como uno de los mejores lugares para una jubilación asequible y tranquila en Cataluña.