El pueblo de Tarragona donde puedes lanzarte por un tobogán gigante de 700 metros

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Calafell, un municipio costero del Baix Penedès, esconde una de las atracciones más sorprendentes de Tarragona: el Calafell Slide. Se trata de un tobogán gigante de acero inoxidable de 700 metros de recorrido, instalado en plena montaña, que permite descender en trineo a toda velocidad mientras se disfruta de vistas espectaculares.

La atracción, inaugurada en 1989, permite a los visitantes lanzarse por la ladera controlando su velocidad mediante una palanca. Está diseñada para ser segura y accesible a partir de los 3 años (acompañados) y permite que los mayores de 8 años disfruten del recorrido en solitario.

Cargando…

Además del tobogán, el recinto cuenta con una terraza panorámica desde la que se pueden contemplar las vistas de la costa mientras se disfruta de tapas, bebidas y helados.

Uno de los puntos fuertes de Calafell Slide es su precio accesible. El billete sencillo cuesta 3 euros, pero también hay bonos de varias bajadas (como 6 por 15 € o 18 por 36€), lo que lo convierte en una opción económica para pasar un día de diversión.

El tobogán mide 700 metros y atraviesa una montaña.Calafell Slide

El tobogán fue construido por la firma alemana Wiegand y cuenta con la certificación TÜV Thüringen, lo que garantiza la seguridad de sus instalaciones. Su creador, el suizo Hans Zimmermann, apostó desde el inicio por una atracción segura, ecológica y perfectamente integrada en el paisaje natural.

A menos de media hora de Tarragona, este pueblo de la Costa Daurada ofrece una alternativa perfecta para quienes buscan un plan diferente con niños, amigos o pareja. Un lugar que demuestra que la diversión a veces está más cerca de lo que parece.