La 15ª edición de la Reus viu el Vi pule detalles en el segundo año consecutivo en el Parc Sant Jordi

La feria Reus viu el Vi tanca la 15ª edición con 12.500 visitantes, que supone un incremento de casi un 25% más con respecto al año anterior. Una feria marcada por los aprendizajes del último año, ya que, por segundo año consecutivo, el acontecimiento tuvo lugar en el Parque Sant Jordi.

Se tomaron medidas para controlar el aforo, de 5.000 personas, obligando a pagar entrada. El objetivo detrás a este cambio era evitar las aglomeraciones que se sufrieron en los momentos de mayor afluencia del año pasado. Aprendimos del año pasado y, por eso, hemos implementado este sistema que ha funcionado. Lo que queríamos era que la feria estuviera llena, pero que se pudiera estar a la vez», apuntó al presidente de la Cámara de Comercio de Reus, Mario Basora. Después de este éxito, el mismo Basora aseguró que la intención es continuar en el Parque Sant Jordi.

Una opinión positiva que compartieron algunos de los participantes de la feria del vino reusense. Entre ellos, elCeller Cingles Blaus de Cornudella del Montsant, que opinaron que la nueva distribución ayuda a hacer que la gente no se aglomere tanto en la plaza del alcalde Anton Borrell. «El año pasado en los momentos más fuertes la parte central quedaba muy llena y casi no se podía caminar. Ahora como la zona del parque infantil ha quedado libre ves que la gente se reparte más y la zona central también queda más libre», argumentaron desde la bodega prioratí.

A la vez, desde el sector gastronómico también se mostraron contentos con la edición de este año. Xavier Pàmies, propietario del ADN Sistaré, afirmó que «este lugar es mejor que en la plaza Llibertat». «Con respecto a afluencia de gente ha sido perfecto. La empresa de seguridad ha sido bastante estricta y ha habido muchos menos disturbios. Es obvio que en una feria del vino y con juventud es difícil de evitar que alguien beba más de la cuenta, pero ha estado muy bien», comentó Pàmies. Aunque cree que todavía hay aspectos a mejorar, también defendió que la Muestra del Vermú es un buen aliciente: Falta que se consolide, pero la hora del vermú está francamente bien. Hoy domingo al mediodía había poca gente y ha sido un rato muy agradable, he tomado el vermú y hablado con gente».

El aforo, un mal menor

Aunque todo el mundo parece bastante convencido que el cambio de la plaza Llibertat por el Parque Sant Jordi fue un acierto, estar en un espacio cerrado tiene una consecuencia inevitable, un aforo limitado que, en este caso en concreto, es de 5.000 personas. No obstante, se trata de un mal menor para disfrutar de un espacio adecuado por la feria del vino y evitar las aglomeraciones en los momentos más álgidos que, tanto en la edición anterior como en esta, fue la tarde del sábado.

«Eso es como cuando vas a un concierto, en el momento en que se agotan las entradas ya no puedes entrar. Además, 5.000 personas son muchas personas y queríamos evitar que hubiera demasiada gente», defendió al presidente de la Cámara de Comercio de Reus. Por su lado, el propietario del ADN Sistaré se mostró de acuerdo: «En un espacio cerrado con un aforo limitado tampoco puedes dejar que entre todo el mundo o podría colapsar».