Reus y Generalitat presentan un proyecto de consenso que culmina el proceso de escucha activa sobre la transformación del Carrilet

El Ayuntamiento de Reus ha dado este viernes, 6 de junio un impulso definitivo al proyecto de reordenación urbana y nuevos equipamientos del Carrilet con la sesión de retorno del proceso de escucha activa abierto hace unos meses con entidades de la zona. Posteriormente, la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita; y el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, han presentado en rueda de prensa el proyecto definitivo consensuado que el Gobierno de Reus prevé llevar a votación del Pleno del Ayuntamiento después del verano.

Desde que el mes de octubre del año pasado tuvieron lugar las reuniones técnicas de trabajo con las entidades de la zona, el Ayuntamiento, la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto y la Generalitat de Catalunya han estado analizando la viabilidad técnica de las propuestas de la ciudadanía con la voluntad de incorporar la opinión ciudadana y el máximo de propuestas posibles a la propuesta municipal inicial.

El resultado es un proyecto del Ayuntamiento de Reus que incorpora las inquietudes ciudadanas, especialmente en relación a la estación de autobuses, y que cuenta con el visto bueno de la Generalitat de Catalunya.

Así, la futura estación de autobuses de Reus será semisoterrada, bajo el emplazamiento actual, y se alargará bajo la plaza del Canal, para garantizar las necesidades de capacidad y movilidad. El equipamiento tendrá iluminación y ventilación naturales y visuales hacia la zona verde del nuevo parque.

Los accesos rodados a la estación de buses estarán en la plaza del Canal, hecho que permite redirigir mejor los vehículos en cualquier dirección de la ciudad, gracias a la configuración de la rotonda.

Será una estación de buses del siglo XXI, diseñada con criterios de integración paisajística en el contexto del nuevo espacio verde del entorno del Mercado del Carrilet; un equipamiento con un mínimo el impacto visual y sin contaminación acústica; construida con criterios de sostenibilidad

El emplazamiento hace compatibles las propuestas ciudadanas con las prioridades de la propuesta inicial:

Continuidad del verde . La superficie de espacios verdes crece en más 7.500m2 . Se mantiene la prolongación prevista del verde del parque de Mas Iglesias hasta en torno al Mercado del Carrilet y hacia el centro de la ciudad.

. La superficie de espacios verdes crece en más . Se mantiene la prolongación prevista del verde del parque de hasta en torno al Mercado del Carrilet y hacia el centro de la ciudad. Intermodalidad entre medios de transporte. Se garantiza con la proximidad y con los recorridos dentro de un espacio público de calidad como es el parque de Mas Iglesias , entre la estación, las futuras paradas del tranvía y la estación de trenes de Bellissens , actualmente en construcción.

Se garantiza con la proximidad y con los recorridos dentro de un espacio público de calidad como es el parque de , entre la estación, las futuras del tranvía y la estación de trenes de , actualmente en construcción. Proximidad con el centro de la ciudad , a través del nuevo espacio renaturalizado en torno al Mercado del Carrilet y la calle del Escultor Rocamora .

, a través del nuevo espacio renaturalizado en torno al Mercado del Carrilet y la calle del Escultor . Viabilidad del proyecto. Está garantizada por el hecho de haberlo trabajado y consensuado con la Generalitat de Catalunya , que es la administración que gestionará la construcción del nuevo equipamiento.

Con todo, el proyecto definitivo mantiene inalterables el resto de objetivos de la transformación urbanística:

Convertir el Carrilet en un nuevo polo de atracción , una nueva centralidad en el sur de la ciudad, con nuevos espacios cívicos que generen nuevos usos y más actividad cotidiana en la zona.

en un , una nueva centralidad en el sur de la ciudad, con nuevos espacios cívicos que generen nuevos usos y más actividad cotidiana en la zona. Mantener la actividad del Mercado del Ferrocarril , con la rehabilitación del edificio para reconvertirlo en un equipamiento que aglutine los nuevos usos de mercado, culturales y cívicos, entre otros.

, con la rehabilitación del edificio para reconvertirlo en un equipamiento que aglutine los nuevos usos de mercado, culturales y cívicos, entre otros. Generar más y mejor conectividad interna del barrio y con su entorno, con la mejora de las conexiones norte-sur y este-oeste, y una apuesta por la pacificación del tráfico, la movilidad sostenible y la intermodalidad de medios de transporte.

y con su entorno, con la mejora de las conexiones norte-sur y este-oeste, y una apuesta por la pacificación del tráfico, la movilidad sostenible y la intermodalidad de medios de transporte. Mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de la zona y de todo Reus , con una apuesta por las zonas verdes, la renaturalización y la permeabilización del espacio público.

Escucha activa

El proceso de escucha activa en relación al proyecto de reordenación urbana y nuevos equipamientos en torno en el Carrilet se inició ahora hace 10 meses año a partir de la propuesta inicial preparada por el Ayuntamiento de Reus, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya.

En julio de 2024 se hizo la presentación pública del proyecto a las paradistas del Mercado del Carrilet, los representantes de las asociaciones de vecinos del Carrilet, Mas Iglesias y barrio Fortuny ; a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Reus ( FAVR ), y los grupos municipales del Ayuntamiento.

los representantes de las asociaciones de vecinos del Carrilet, y barrio ; a la Federación de Asociaciones de Vecinos de ( ), y los grupos municipales del Ayuntamiento. En septiembre de 2024 tuvieron lugar los encuentros informativos públicos con el vecindario de los barrios del Carrilet, Mas Iglesias y Fortuny , y las direcciones de la escuela Eduard Toda y del Instituto Roseta Amase.

con el vecindario de los barrios del Carrilet, , y las direcciones de la escuela y del Instituto Roseta Amase. En octubre de 2024 tuvieron lugar las reuniones técnicas de trabajo con representantes vecinales de los barrios del Carrilet, Mas Iglesias y Fortuny , la Plataforma en defensa del Mas Iglesias y de la FAVR .

, la Plataforma en defensa del y de la . En junio de 2025 han tenido lugar las sesiones de retorno para explicar a todas las entidades y a los grupos municipales del consistorio que han participado en el proceso las propuestas recogidas y la configuración final del proyecto.

Render del futuro Mercado del Carrilet de Reus.Ayuntamiento Reus

