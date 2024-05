Las familias de la residencia ICASS se manifestarán cada viernes delante del Ayuntamiento de Reus

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Bajo el grito Más camas públicas y menos sillas políticas la UGT Servicios Públicos Tarragona acompañará a las personas residentes, a sus familias, y a los trabajadores de la Residencia y Centro de Día de las personas mayores de Reus (ICASS) en sus protestas por el obligado desahucio del centro, que ya ha empezado a hacerse efectivo.

Les familias siguen expresando su oposición y preocupación ante el cierre de la única residencia 100% pública de la ciudad de Reus y de toda la comarca. Es por eso que iniciarán toda una serie de movilizaciones cada viernes a las siete de la tarde delante del Ayuntamiento de Reus, a partir del próximo 7 de junio. La convocatoria se hará extensiva a toda la ciudadanía para que también se sume a las protestas para defender las personas mayores y los servicios públicos.

Joan Reinaldo, secretario general de la UGT-Serveis Públicos Tarragona, fue el viernes pasado con las personas usuarias de la residencia, las familias y las personas trabajadoras, las cuales denunciaron que les informaron del inminente desahucio a través de un mensaje de WhatsApp.

«Les familias han dicho basta y tienen muy claro que si tienen que cerrarse o encadenarse dentro de la residencia lo harán, para defender los derechos de los ancianos y ancianas», asegura Joan Reinaldo.

«Una sociedad se define según cuida a las personas más débil y los políticos no han sabido estar a la altura. Han decidido que nuestras personas mayores no son importantes, que las residencias públicas que pagamos todos y todas no se tienen que proteger a toda costa, y han demostrado que prefieren malgastar dinero público en más cargos de confianza que en garantizar más camas sociales», afirma el secretario general, quién sentencia que la UGT no se quedará mirando como la Generalitat deshace la gran familia que han formado en el ICASS.

Les protestas se alargarán hasta que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Reus se comprometan a rehabilitar la planta vacía del antiguo hospital de Reus para acoger a todas las personas residentes del ICASS que lo deseen, o bien en otro espacio igual o mejor, para poder residir allí mientras duren las obras de rehabilitación del centro.

Además, piden el compromiso, ante notario, de la Generalitat y de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, de la fecha de reapertura de la residencia pública ICASS, y una compensación económica para las familias por cada mes en que se incumpla esta fecha.

