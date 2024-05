Empieza el traslado de los primeros usuarios de la residencia de Reus

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Drets Socials ha anunciado que ha empezado a trasladar «temporalmente» a los primeros usuarios de la Residencia de Personas Mayores de Reus. Además, ha pedido a los residentes y familiares que todavía no han expresado su preferencia de centro, que lo hagan antes del 24 de mayo, ya que a partir del día 27 reanudarán el traslado del resto de personas.

«Los residentes que no hayan manifestado la residencia donde quieren estar durante este periodo temporal serán trasladados a la residencia Mercè de Tarragona», han detallado a través de un comunicado. La voluntad del Departamento es que el actual centro quede vacío a finales de junio. Por su parte, algunos familiares mantienen que no han recibido ningún documento oficial y que no tienen intención de moverse del centro.

Con respecto a los profesionales de la residencia, el Departamento ha asegurado que ya llegaron a un acuerdo con el Comité de Empresa para su traslado a otros centros y han afirmado que este también ha empezado.

Paralelamente, han explicado que el Govern ya ha aprobado una partida para iniciar las obras de reforma de la residencia de Reus y para hacer el encargo correspondiente a Infraestructures.

Te puede interesar: