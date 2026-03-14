El antiguo club de alterne de este pueblo de Tarragona se convertirá en un hotel de 16 habitaciones

Cunit contará próximamente con un nuevo hotel que se instalará en el antiguo club nocturno del municipio, actualmente en proceso de rehabilitación. La transformación prevé 16 habitaciones y un espacio de restauración en la planta baja, ampliando así la limitada oferta de alojamiento de este municipio.

Durante años, el inmueble, situado junto a la C-31, permaneció abandonado tras el cierre de su actividad anterior. Eso sí, los promotores han decidido mantener la estructura de dos plantas, ya que los informes técnicos confirmaron que no presenta daños graves que requieran demolición.

El proyecto se enmarca dentro de la necesidad de incrementar las plazas hoteleras en Cunit. Los empresarios apuestan por ofrecer una alternativa de alojamiento durante todo el año, más allá de los meses de mayor afluencia turística.

En temporada estival, se espera que el hotel reciba principalmente familias que disfruten de las playas de la zona. Además, los impulsores planean atraer visitantes en temporada baja, como trabajadores de empresas locales o asistentes a eventos multitudinarios como el Carnaval o competiciones de voleibol playa.

La apertura del nuevo alojamiento supondrá también un impulso económico para el municipio, generando unos 20 empleos entre la gestión del hotel y el servicio del bar-restaurante. Desde el Ayuntamiento de Cunit se valora positivamente la iniciativa, que permite recuperar un edificio degradado y convertirlo en un motor turístico y económico.

Aunque se prevé que el hotel abra sus puertas para el verano de 2027, los promotores advierten que la fecha dependerá del ritmo de los trabajos de rehabilitación y de la tramitación administrativa.