Abre un nuevo restaurante en el centro de Reus: tapas, vino y cocina mediterránea

El nuevo restaurante 4 Latas abrió ayer sus puertas en Reus, situado en la céntrica calle de la Mar, número 34. La inauguración contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Sandra Guaita. El establecimiento forma parte del Galera Group, que continúa expandiendo la marca 4 Latas en Cataluña y otras ciudades de España.

La propuesta culinaria del restaurante se centra en tapas variadas, cocina mediterránea y una cuidada carta de vinos, pensada para adaptarse a distintos momentos del día. Entre sus platos destacan opciones como nachos, tacos de pollo, burrata con pesto, pulpo a la gallega, albóndigas caseras y postres como carrot cake o tarta de queso.

Con esta apertura, 4 Latas refuerza su presencia en el Baix Camp, sumando una nueva localización a las que ya tiene en ciudades como Barcelona, Tarragona, Cambrils y Torredembarra, así como en otras regiones del país como Madrid y Jerez de la Frontera.