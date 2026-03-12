De club de alterne a hotel: el pueblo de Tarragona que recupera un edificio abandonado

Imagen del edificio que se convertirá en un hotel con 16 habitaciones y restaurante en Cunit.Google

Cunit contará próximamente con un nuevo hotel que se instalará en el antiguo club de alterne del municipio y que actualmente se encuentra en proceso de reforma. El proyecto busca ofrecer 16 habitaciones y un espacio de restauración en la planta baja, reforzando la limitada oferta de alojamiento de la localidad.

El inmueble, ubicado a la altura de la C-31, llevaba varios años desocupado y abandonado tras el cierre de su actividad anterior. Los promotores locales decidieron mantener la estructura original de dos plantas, ya que los informes técnicos confirmaron que el edificio no presenta deficiencias graves que obliguen a derribarlo.

La iniciativa se enmarca dentro de la necesidad de aumentar las plazas hoteleras de Cunit. Los empresarios quieren ofrecer una alternativa que funcione durante todo el año, y no solo durante los meses de mayor afluencia turística. Además, esperan abrir las puertas para el verano de 2027, aunque no es una fecha definitiva.

Durante la temporada de verano, se espera que el hotel reciba sobre todo a familias que disfruten de las playas de la zona. No obstante, los impulsores también prevén atraer visitantes en temporada baja, como trabajadores de empresas locales o asistentes a eventos multitudinarios, como el Carnaval o los campeonatos de vóley playa.

El nuevo alojamiento supondrá además un impulso económico para el municipio, generando alrededor de una veintena de empleos entre gestión y servicio del bar-restaurante. Desde el Ayuntamiento de Cunit se valora positivamente la recuperación del edificio, que pasará de estar degradado a convertirse en un motor turístico y económico.