El pueblo de Tarragona que comprará una iglesia para transformarla en un centro cívico y cultural

El Ayuntamiento de Salou cerrará la compra de la antigua iglesia de Sant Jordi con el objetivo de transformarla en un nuevo centro cívico y cultural. El consistorio ha alcanzado un acuerdo para adquirir el edificio por 410.000 euros tras un proceso de negociación que se ha alargado durante más de dos años.

El inmueble, construido hace más de cuatro décadas y situado en la calle Donzell Marí, será rehabilitado para convertirse en un espacio público destinado a actividades culturales, educativas y sociales. La previsión municipal es que, una vez finalicen las obras de adecuación, el nuevo equipamiento pueda abrir sus puertas a principios del año 2027.

El proyecto pretende dar respuesta a una demanda vecinal en el ámbito de Cap Salou, donde el consistorio quiere reforzar la oferta de equipamientos públicos y espacios de encuentro. Según el alcalde, Pere Granados, la iniciativa permitirá recuperar un edificio que llevaba años sin actividad y ponerlo al servicio de la comunidad.

La antigua iglesia permanece cerrada al culto desde 2018, aunque durante algunos periodos se utilizó como almacén para la entidad Cáritas. Con la reconversión, el Ayuntamiento quiere adaptarla para acoger actividades de asociaciones locales y entidades sociales del municipio.

La actuación también contempla la puesta en valor del espacio exterior que rodea el edificio. El jardín se habilitará para celebrar actividades culturales y festivas al aire libre, creando nuevos espacios de convivencia para los vecinos de Cap Salou y reforzando la vida comunitaria de la zona.

Las obras previstas no requerirán grandes intervenciones estructurales, según el consistorio, lo que permitirá agilizar los plazos. Una vez formalizada la compraventa con el Arzobispado de Tarragona, el siguiente paso será iniciar los trabajos de adaptación del edificio y definir con detalle los usos del futuro centro cívico.