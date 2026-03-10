El pueblo de Tarragona que quiere acabar con el top manta: instalará obstáculos en el paseo marítimo

El fenómeno del top manta vuelve a ser foco de atención en Cambrils. Con la llegada de la Semana Santa, el Ayuntamiento ha anunciado que reforzará las medidas para impedir la instalación de vendedores ambulantes en el paseo marítimo. Entre las acciones previstas se incluyen la colocación de obstáculos y un aumento de la presencia policial, especialmente durante la noche, según ha explicado el alcalde Oliver Klein.

La estrategia no es nueva, sino una continuación de la aplicada el año pasado. "Cuanto antes empecemos, antes entenderán que esta práctica ilícita no la queremos ni la respetaremos en el municipio", ha declarado Klein, destacando la colaboración de los cuerpos de seguridad locales. La acción preventiva se combina con controles nocturnos que buscan reducir la franja horaria más complicada para el municipio.

Imagen de archivo de barreras de hormigón en el paseo marítimo de Cambrils.

Paralelamente, el consistorio estudia mejoras en la gestión de residuos. Klein ha mostrado su insatisfacción con el actual servicio de recogida de basura y ha encargado un estudio a una empresa privada para definir el futuro modelo de gestión. La intención es garantizar un servicio más eficaz que responda al crecimiento de la población y la actividad turística.

Cambrils también avanza en su transformación urbana. El Ayuntamiento ha iniciado obras para pacificar la antigua N-340 y remodelar el paseo que conecta el puerto con Salou, con un presupuesto total de tres millones de euros y un horizonte de ejecución de ocho años.