La nueva residencia para personas mayores de Calafell: 120 plazas y prevista para finales de año

Calafell contará próximamente con una nueva residencia para personas mayores y personas con discapacidad, denominada La Sínia. El equipamiento ofrecerá 120 plazas residenciales, distribuidas en unidades de convivencia reducidas que recrean entornos similares a un hogar, apostando por una atención más cercana y personalizada. La inauguración está prevista para finales de año, con posibilidad de apertura tras el verano.

El proyecto está impulsado por el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y financiado con fondos europeos Next Generation, con una inversión de 5 millones de euros. El proyecto da respuesta a una realidad demográfica del Baix Penedès, marcada por el envejecimiento de la población y por una necesidad creciente de apoyos a personas con discapacidad, especialmente en el ámbito residencial.

La nueva residencia contribuirá a completar la red de servicios existentes en la comarca, reforzando los recursos disponibles en todas las fases de atención: desde los servicios domiciliarios y la atención diurna hasta el apoyo residencial de larga duración.

El objetivo es garantizar que las personas puedan seguir desarrollando su proyecto de vida con los apoyos adecuados, evitando desplazamientos fuera del territorio y reforzando el arraigo comunitario. El proyecto también tendrá un impacto positivo en el entorno social y económico, con la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados al ámbito de la atención y con criterios de inclusión e igualdad de oportunidades.

Modelo residencial

La futura residencia se organizará en 20 unidades de convivencia reducidas que recrearán entornos similares a los de un hogar. Este modelo apuesta por la atención centrada en la persona, promoviendo la autonomía, la participación comunitaria y el bienestar emocional de las personas usuarias.

El equipamiento prevé la creación de 120 plazas residenciales, distribuidas entre personas mayores y personas con discapacidad, con espacios diseñados para fomentar una vida cotidiana más personalizada y respetuosa con los ritmos individuales. Esta propuesta responde a la evolución de los modelos de atención social, que priorizan entornos más humanizados e integrados en el territorio.