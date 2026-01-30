La hamburguesa de Calafell que compite por ser la mejor de España

Imagen de la hamburguesa de Calafell que aspira a convertirse en la mejor de España.Cedida

Calafell quiere hacerse un hueco entre las mejores hamburguesas del país. La Smash Club, creación del local Frankfurt Stars, compite en el VI Campeonato de España de Hamburguesas con una propuesta inspirada en el cine y pensada para ofrecer una experiencia intensa y directa. La votación popular ya está en marcha y se alargará hasta el 1 de marzo.

La Smash Club nació como un homenaje a Fight Club, una película que habla de identidad y sensaciones llevadas al límite. El restaurante diseñó una hamburguesa con doble disco de carne 100% Angus smash, doble cheddar fundido, cebolla caramelizada frita, bacon crujiente y su característica smash sauce.

Desde Frankfurt Stars explican que su filosofía se resume en tres reglas muy claras: sentirla desde el primer bocado, disfrutarla de principio a fin y, finalmente, recomendarla. No es casualidad que esta hamburguesa represente al establecimiento en el campeonato nacional, ya que condensa su apuesta por una cocina sencilla, hecha al momento y con un marcado guiño cinematográfico.

La demarcación de Tarragona cuenta este año con otras tres hamburguesas aspirantes al título. Además de la propuesta de Calafell, también compiten la Easy Burger de Burguitos (Tarragona), la EmeriTarrako de Dealers Smash Burger (Tarragona) y la Dirty Maple Smash de Doma Burgers (Reus), todas ellas con estilos y combinaciones muy diferentes.

El Campeonato de España de Hamburguesas combina la valoración del público con la de un jurado profesional. Para participar en la votación, los clientes deben introducir el código que facilita cada establecimiento y puntuar distintos aspectos de la hamburguesa antes de otorgar una nota global del uno al cinco.

Además del prestigio de alzarse como la mejor hamburguesa del país, votar tiene premio. Todos los participantes entran en el sorteo de un Apple Watch, un aliciente extra para animar a los amantes de las burgers a recorrer locales, probar propuestas y decidir cuál merece coronarse como la mejor de España.