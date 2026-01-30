El mercadillo medieval a una hora de Tarragona con puestos artesanos y conciertos gratuitos

Escapar de la rutina sin irse muy lejos es uno de los grandes placeres del fin de semana, sobre todo cuando el plan combina historia, espectáculo y actividades para toda la familia. A una hora de Tarragona, existe una cita que cada año transforma una ciudad entera y se ha convertido en uno de los eventos medievales más esperados de Cataluña.

Cataluña cuenta con una amplia tradición de ferias y mercadillos históricos que llenan los calendarios de ocio. Algunas se celebran de forma habitual y otras solo durante unos días muy concretos, lo que las convierte en auténticos acontecimientos para vecinos y visitantes. Entre todas ellas, destaca una que sobresale por su puesta en escena y su arraigo popular.

Se trata de la Fira de l’Aixada de Manresa, un evento que hace viajar al visitante al siglo XIV. Durante el fin de semana, el centro histórico de la ciudad se transforma por completo con calles engalanadas, música en directo y un ambiente que recrea la Manresa medieval. Artesanos y maestros de antiguos oficios muestran su trabajo en directo, mientras juglares, funámbulos, bailarinas y personajes de época llenan cada rincón de vida.

Los más pequeños también encuentran su lugar en esta feria, con talleres pensados especialmente para ellos. Allí pueden crear escudos, espadas de madera y otras manualidades inspiradas en la Edad Media, además de disfrutar de cuentacuentos y narraciones fantásticas que hablan de dragones, héroes y princesas.

La feria tiene su origen en un episodio clave de la historia local que se remonta a hace casi 700 años. Tras una grave sequía, los habitantes de Manresa decidieron construir una acequia para llevar agua desde el río Llobregat, una obra que provocó un duro conflicto con el poder eclesiástico y la excomunión de la ciudad. Según la tradición, una misteriosa luz llegada desde Montserrat cambió el rumbo de los acontecimientos y permitió completar la acequia, que todavía hoy abastece de agua a la ciudad.

Por este motivo, los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, Manresa volverá a viajar en el tiempo con la Fira de l’Aixada, llenando plazas y calles del casco antiguo de espectáculos de danza y teatro, demostraciones de oficios, puestos artesanos y conciertos gratuitos. Una escapada perfecta desde Tarragona para sumergirse en la historia y vivir un fin de semana diferente.