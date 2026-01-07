El pueblo de costa de Tarragona que ha amanecido 'congelado': mínimas de -2,5 ºC

El frío no da tregua en Cataluña. Los termómetros se han vuelto a desplomar durante esta madrugada y varios municipios del litoral han registrado temperaturas negativas, una situación excepcional en zonas habitualmente marcadas por la influencia moderadora del mar.

Uno de los registros más destacados se ha producido en Cunit, donde los termómetros han marcado -2,5 ºC, una mínima poco habitual en un pueblo costero. En la demarcación de Tarragona también ha llamado la atención el caso de Torredembarra, que ha amanecido en el umbral de los 0 ºC.

Este nuevo golpe de frío llega tras varios días marcados por nevadas y temperaturas extremas en el interior, como las registradas ayer en Prades, donde se alcanzaron los -12,5 ºC. Aunque el episodio de nieve ya ha remitido, la estabilidad atmosférica y las noches despejadas están favoreciendo heladas generalizadas.

El caso de Cunit resulta llamativo por tratarse de un municipio conocido por su paisaje mediterráneo, con 2,7 kilómetros de paseo marítimo, playas tranquilas protegidas por siete espigones y un litoral ideal para pasear, ir en bicicleta o disfrutar del mar en condiciones suaves. Un escenario que hoy contrasta con el hielo y el frío intenso de primera hora.

Más allá de la costa, Cunit también ofrece un entorno natural de bosques y rutas de senderismo, con miradores naturales sobre el mar y espacios como la Serra del Puig de Tiula. A ello se suma un patrimonio histórico marcado por su iglesia románica, antiguas masías y tradiciones populares que definen la identidad del municipio.

Protección Civil mantiene la alerta por frío intenso y recomienda extremar la precaución ante la posible formación de hielo, especialmente en primeras horas del día. Un aviso que este miércoles cobra más sentido que nunca en un litoral que, por unas horas, ha dejado atrás su imagen templada para amanecer completamente congelado.