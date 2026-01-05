El pequeño pueblo de Tarragona donde se come de maravilla y casi nadie lo conoce

En lo alto de una colina, a más de 500 metros de altitud, La Figuera se presenta como un pequeño tesoro del Priorat que conserva la esencia de los pueblos de antaño. Conocida como «el balcón del Priorat», sorprende con sus vistas panorámicas, calles empedradas y plazas tranquilas, mientras la iglesia de Sant Martí preside el corazón del municipio.

Uno de los puntos más visitados es el Mirador de La Figuera, desde donde se pueden contemplar puestas de sol espectaculares, especialmente apreciadas por fotógrafos y senderistas. Pero más allá de sus vistas, el entorno del municipio también ofrece rutas de senderismo y bicicleta de montaña que atraviesan paisajes agrícolas, con viñedos, olivares y construcciones de piedra seca.

En sus alrededores aún se conservan trincheras, refugios y otros vestigios de la Batalla del Ebro acompañados de paneles explicativos que ayudan a contextualizar su papel durante la Guerra Civil. Además, el municipio mantiene vivas sus tradiciones a través de celebraciones populares como la Fiesta Mayor de Sant Martí.

En cuanto a su cocina, en La Figuera se come de maravilla, ya que se conservan las recetas de siempre, como potajes de legumbres, carnes con patatas, dulces como las hojuelas, crestas rellenas, o el mostillo, un postre antiguo elaborado con mosto, harina y especias. Tampoco faltan productos artesanos del olivo y la vid, que aportan identidad a la despensa local.

Una visita imprescindible para quienes disfrutan del buen comer es El Racó de la Figuera, un restaurante de ambiente familiar que se ha ganado el cariño de vecinos y visitantes. Recomendado por Turisme Priorat, y con una valoración de 4 sobre 5 en Google, este pequeño establecimiento destaca por su comida casera.