El pueblo de Tarragona que se ha despertado a -12 ºC el día de Reyes

El municipio de Prades se ha despertado este día de Reyes con una temperatura mínima de -12,5 grados, en una jornada marcada por el frío intenso en buena parte de Cataluña tras el episodio de nevadas registrado en las últimas horas. Se trata de uno de los valores más bajos del territorio catalán y del registro más extremo en la demarcación de Tarragona.

El descenso térmico llega después de que Protección Civil desactivara el plan Neucat por la finalización del episodio de nieve, que ayer dejó acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros en varias comarcas, entre ellas el Alt Camp, la Conca de Barberà y otras zonas del interior. Aunque las precipitaciones han remitido, el frío se ha intensificado durante la madrugada.

De hecho, las temperaturas bajo cero se han extendido a casi todo el país, con registros destacados como los -13,8 ºC en la Bonaigua, los -11,7 ºC en Das (Cerdanya) o los -4,9 ºC en Girona. En el litoral, solo algunos puntos se mantienen ligeramente por encima de los 0 grados.

Protección Civil mantiene la alerta por frío intenso ante el riesgo de heladas generalizadas y la posible formación de placas de hielo en carreteras, especialmente en el interior y en zonas elevadas. Una docena de municipios han activado sus planes de actuación por bajas temperaturas y se pide extremar la precaución en la movilidad.

Además, sigue activo el plan Ventcat por la previsión de rachas muy fuertes de viento, sobre todo en el Empordà y en áreas del Pirineo y Prepirineo, donde podría producirse el fenómeno del torb y una reducción significativa de la visibilidad. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y protegerse adecuadamente del frío.