El pueblo de Tarragona con el paseo marítimo más largo de Cataluña

Calafell es el municipio que alberga el paseo marítimo más largo de Cataluña. Situado en el Baix Penedès, este tramo junto al mar suma cinco kilómetros ininterrumpidos a pie de playa, convirtiéndose en uno de los grandes reclamos turísticos de esta localidad tarraconense.

El recorrido discurre paralelo al Mediterráneo y conecta los principales núcleos del municipio. Su longitud permite pasear, correr o desplazarse sin abandonar la primera línea de costa, con vistas abiertas y acceso directo a la playa en prácticamente todo el trayecto.

A lo largo de estos cinco kilómetros se concentran restaurantes, cafeterías, heladerías, tiendas y hoteles, además de zonas de ocio y espacios pensados para el turismo familiar. El diseño amplio y peatonal del paseo lo convierte en un lugar cómodo y accesible para todas las edades, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Entre los puntos más emblemáticos destaca el puente de madera situado junto al Hotel Akquaaa Boutique. Este enclave se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del paseo, con una fuente ornamental y un entorno natural que desemboca directamente en el mar.

El paseo también integra elementos de identidad local, como el Monumento al Pescador, obra del escultor Francisco Carulla. Inaugurado en 1986 durante la Fiesta Mayor de Sant Pere, rinde homenaje a la tradición marinera que ha marcado históricamente el carácter del municipio.

El recorrido se completa con referencias culturales como la Casa Barral, antigua residencia del poeta y editor Carlos Barral, hoy convertida en casa museo. Además, frases grabadas en el pavimento recuerdan a autores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, que encontraron en Calafell un lugar de descanso e inspiración junto al mar.