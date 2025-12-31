Ni Miravet ni Siurana: este es el pueblo más bonito de Tarragona para visitar en 2026

El pueblo más bonito de la provincia de Tarragona para visitar en 2026, según la revista Viajar, es Horta de Sant Joan. Así lo recoge la publicación en su ya tradicional selección anual de los pueblos más bonitos de España, un mapa que elige un único municipio por provincia y que se ha convertido en una referencia para los amantes del turismo rural y cultural.

La elección forma parte de un recorrido por las 52 provincias españolas en busca de localidades con encanto, historia y una fuerte identidad. Para la redacción de Viajar, se trata de pueblos que destacan no solo por su belleza, sino también por conservar tradiciones, un marcado sentido de comunidad y una forma de vida pausada que invita a desconectar. En Tarragona, el protagonismo este año recae en el interior de la Terra Alta.

Los pueblos más bonitos de cada provincia de España según la revista Viajar.Revista Viajar

Horta de Sant Joan es uno de esos pueblos medievales que parecen detenidos en el tiempo. Su casco antiguo, de calles empedradas y arquitectura monumental, está declarado Bien de Interés Cultural. Un entorno que, además, sedujo a una figura universal, Pablo Picasso, quien pasó varias estancias en la localidad y encontró en este municipio una fuente de inspiración para su obra.

Más allá de su legado artístico, Horta de Sant Joan presume de uno de sus símbolos más singulares, Lo Parot, un olivo monumental con más de dos mil años de antigüedad. Declarado árbol monumental, se ha convertido en uno de los grandes emblemas del municipio y en una parada obligatoria para quienes visitan la zona.

La selección de Viajar pone en valor pueblos que ofrecen experiencias auténticas, lejos de las rutas masificadas. En este sentido, Horta de Sant Joan combina patrimonio histórico, naturaleza y tranquilidad, en un entorno privilegiado a las puertas del Parque Natural dels Ports. Un equilibrio que lo convierte en un destino ideal para escapadas culturales y de naturaleza durante todo el año.

Con esta elección, Tarragona suma una nueva joya a la lista de pueblos imprescindibles para 2026, en una selección en la que también figuran localidades como Rupit i Pruit en Barcelona, Pals en Girona o Guimerà en Lleida. Un mapa que invita a redescubrir la España rural y que confirma que, más allá de los nombres más conocidos, todavía quedan muchos pueblos que sorprenden a sus visitantes.