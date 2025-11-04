El nombre irlandés que arrasa en Tarragona: tiene cuatro letras y significa «guardián valiente»

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En la demarcación de Tarragona, cada vez son más las familias que apuestan por Liam para sus hijos recién nacidos. Este nombre de origen irlandés se ha colado entre los más populares de la provincia, consolidándose como una opción moderna, breve y con un significado cargado de fuerza simbólica.

El auge de nombres cortos y fáciles de pronunciar ha marcado la tendencia en Cataluña durante los últimos años, con ejemplos como Pol, Pau, Nil o Mia. Sin embargo, muchos padres buscan ahora opciones internacionales o inspiradas en referentes famosos, y es ahí donde Liam ha encontrado su lugar, respaldado por figuras como Liam Neeson, Liam Gallagher o Liam Hemsworth.

Su origen se remonta al gaélico Uilliam, forma abreviada de William, equivalente a Guillermo. Este nombre tiene raíces germánicas: “Wil” significa voluntad o deseo, y “helm” protección o yelmo, lo que da lugar a interpretaciones como “protector decidido” o, de manera más poética, “guardián valiente”.

Los datos del Idescat reflejan su popularidad creciente. En 2024, Liam ocupaba el puesto número 22 en el ranking general de nombres de recién nacidos en Cataluña, y el 13 entre los niños, solo por detrás de otros nombres extranjeros como Enzo. Esta cifra confirma que la preferencia por nombres internacionales se consolida

Aunque la comarca del Tarragonès no lidera el ranking de toda Cataluña, sí ha sido pionera en adoptar la tendencia. Un 13,03% de los niños nacidos en 2024 en la zona recibieron este nombre. Eso sí, las comarcas del Garraf y el Baix Llobregat registran cifras aún más altas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, la edad media de los Liam en España no supera los seis años, lo que confirma que su popularidad es reciente y está en aumento, con proyección de seguir creciendo en la demarcación de Tarragona y más allá.