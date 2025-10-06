El pueblo de sol y playa de Tarragona ideal para mayores de 65 años

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

La revista Viajar ha seleccionado Comarruga, una tranquila localidad costera en Tarragona, como uno de los destinos ideales para mayores de 65 años que buscan un verano de descanso, bienestar y naturaleza. Este enclave, situado en el Baix Penedés, ofrece una combinación perfecta de mar, aguas termales y un ambiente relajado que lo convierte en un refugio veraniego cada vez más popular entre personas jubiladas o próximas a la jubilación.

En un momento en el que muchos mayores viven una auténtica segunda juventud, ya sea jubilados o aún en activo, el tiempo libre y la experiencia acumulada hacen que las prioridades cambien. Para quienes buscan un verano tranquilo, lejos del bullicio de los grandes destinos turísticos, Comarruga aparece como una opción ideal, gracias a su atmósfera serena, su clima templado y sus aguas medicinales con propiedades beneficiosas para la salud.

El origen de Comarruga como destino de veraneo se remonta a principios del siglo XX, cuando las élites del norte de España comenzaron a asentarse en la zona atraídas por sus aguas termales y su larga playa de arena dorada. Aquella primera expansión urbanística dio lugar a la construcción de varios palacetes de estilo modernista, como Villa Torres, que permanece como un símbolo del esplendor de aquellos años.

Uno de los principales atractivos de Comarruga es su “riuet”, un pequeño riachuelo de aguas termales que atraviesa el pueblo y desemboca directamente en el mar. Estas aguas brotan de forma natural desde el macizo de Bonastre y fueron declaradas mineromedicinales ya en 1892. Hoy en día, están canalizadas hacia un estanque de acceso libre donde los visitantes pueden sumergir las piernas y beneficiarse de sus propiedades terapéuticas.

La playa de Comarruga, con más de dos kilómetros de longitud y una anchura generosa, ha sido reconocida con bandera azul desde 1988. Incluso en temporada alta es posible encontrar espacio de sobra para caminar o descansar junto al mar. El agua es limpia y poco profunda, ideal para paseos por la orilla o baños relajantes, sin grandes oleajes ni aglomeraciones.

Para muchos viajeros senior, Comarruga reúne todos los ingredientes para unas vacaciones perfectas: buen clima, mar, salud, historia y tranquilidad. Sin necesidad de salir del país ni de hacer grandes desplazamientos, esta localidad catalana se presenta como un destino accesible, acogedor y pensado para disfrutar del verano sin prisas.