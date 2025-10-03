El pueblo de Tarragona que está entre los mejores de Cataluña para jubilarse

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Calafell está entre los seis mejores pueblos de Cataluña para jubilarse, según una información del periódico digital The Huffington Post. La publicación destaca el clima que hace la mayor parte del año, la oferta de servicios, la variedad de actividades culturales y una playa tranquila. Todo hace de Calafell, según el artículo, un lugar en el que disfrutar de una jubilación «llena de comodidad y oportunidades para socializar».

La publicación hace una mención especial a la literatura, refiriéndose a la figura de Carlos Barral y de los numerosos escritores a los que dio a conocer como editor. Los otros cinco pueblos que el diario recomienda para jubilarse son Sitges, Sant Pol de Mar, Tossa de Mar, Guimerà y Castellfollit de la Roca.

El HuffPost, como también se le conoce, explica que las personas que se jubilan acostumbran a preferir una vida con tranquilidad y serenidad. Esta es una prioridad, añade, a la hora de establecerse en los últimos años. Una prioridad complementada por las opciones de disfrutar del tiempo libre.

El diario concluye explicando que, «en Cataluña, hay muchos pueblos, tanto costeros como del interior, que pueden satisfacer a las personas jubiladas. Pero hemos hecho una selección de las mejores localidades para disfrutar de lo que se conoce popularmente como una jubilación dorada».