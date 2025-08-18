El antiguo hospital de un pueblo de Tarragona que ha pasado a ser un hotel de lujo

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Vendrell dispone de un antiguo hospital que ha pasado a ser un hotel de lujo frente al mar. Se trata del antiguo Sanatorio Marítimo de Sant Joan de Déu, inaugurado en 1929 en la playa de Sant Salvador, que originalmente atendía a niños con tuberculosis. Su ubicación junto al Mediterráneo formaba parte del tratamiento terapéutico.

Con el paso de los años, el edificio quedó en desuso y terminó en un estado de abandono. A pesar de ello, su valor histórico y arquitectónico impidió que fuera demolido, y finalmente fue declarado Bien Cultural de Interés Local, lo que permitió su preservación y futura recuperación.

Entre 2003 y 2004, el inmueble fue completamente rehabilitado para convertirse en el actual Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa, un establecimiento de cinco estrellas que forma parte del grupo Marriott. El proyecto respetó la estructura original e integró elementos contemporáneos, lo que le valió el Premio APCE a la mejor rehabilitación.

Actualmente, el hotel combina espacios históricos como la antigua capilla —convertida en salas de eventos— con instalaciones modernas que incluyen restaurantes, una coctelería y habitaciones de alta gama. La recepción conserva detalles del antiguo sanatorio, como vitrales, frescos y baldosas originales.

Uno de los principales atractivos es su spa, el Explore Spa, con más de 7.000 metros cuadrados repartidos en tres niveles. Ofrece talasoterapia, saunas, tratamientos de marcas de lujo y servicios basados en el bienestar integral, siendo uno de los más grandes de España en su categoría.

Además de sus instalaciones, el hotel destaca por su ubicación frente al mar, con habitaciones con vistas al Mediterráneo y acceso directo a la playa. Su oferta se complementa con gastronomía, naturaleza y cultura local, haciendo del antiguo sanatorio un destino turístico de alto nivel.