Sociedad
La playa de Tarragona que estrena un parque acuático hinchable de más de 1.200 m²
Esta atracción dispone de plataformas hinchables, puentes de equilibrio, zonas de salto, obstáculos y una liana
En Roda de Berà, concretamente en la playa Llarga, se ha instalado Rodaventura Park, un parque acuático flotante de más de 1.200 m². Esta atracción dispone de plataformas hinchables, puentes de equilibrio, zonas de salto, obstáculos y una liana acuática diseñada para ofrecer una alternativa activa al ocio habitual de playa.
La estructura está disponible para adultos y niños mayores de 7 años, y los menores de 12 deben ir acompañados por un adulto responsable. El acceso está limitado a 95 personas por turno, lo que ayuda a controlar el aforo y garantizar una experiencia fluida.
El parque abrió sus puertas hace unas semanas, coincidiendo con la temporada estival, y está en funcionamiento todos los días, de lunes a domingo, entre las 11:00 y las 19:00 horas. Cada sesión dura 50 minutos y el precio de entrada es de 15 € por persona.
Con este parque acuático hinchable, Roda de Berà amplía su propuesta veraniega, incorporando una opción que combina deporte y entretenimiento y que es ideal para pasar un buen rato en una playa que supera el kilómetro de longitud.