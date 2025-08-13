Diari Més

La playa de Tarragona que estrena un parque acuático hinchable de más de 1.200 m²

Esta atracción dispone de plataformas hinchables, puentes de equilibrio, zonas de salto, obstáculos y una liana

Imagen del nuevo parque acuático hinchable de Roda de Berà.

Imagen del nuevo parque acuático hinchable de Roda de Berà.

En Roda de Berà, concretamente en la playa Llarga, se ha instalado Rodaventura Park, un parque acuático flotante de más de 1.200 m². Esta atracción dispone de plataformas hinchables, puentes de equilibrio, zonas de salto, obstáculos y una liana acuática diseñada para ofrecer una alternativa activa al ocio habitual de playa.

La estructura está disponible para adultos y niños mayores de 7 años, y los menores de 12 deben ir acompañados por un adulto responsable. El acceso está limitado a 95 personas por turno, lo que ayuda a controlar el aforo y garantizar una experiencia fluida.

El parque abrió sus puertas hace unas semanas, coincidiendo con la temporada estival, y está en funcionamiento todos los días, de lunes a domingo, entre las 11:00 y las 19:00 horas. Cada sesión dura 50 minutos y el precio de entrada es de 15 € por persona.

Con este parque acuático hinchable, Roda de Berà amplía su propuesta veraniega, incorporando una opción que combina deporte y entretenimiento y que es ideal para pasar un buen rato en una playa que supera el kilómetro de longitud.

