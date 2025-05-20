El pueblo de Tarragona que competirá este año en El Grand Prix

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

L'Arboç será uno de los protagonistas de la televisión este verano. El municipio del Baix Penedès ha sido seleccionado para participar en la nueva edición de El Grand Prix del verano, el popular concurso de Televisión Española de pruebas físicas y humor que reúne a familias de toda España delante del televisor.

El programa, que vuelve a emitirse este verano en La 1, contará con un total de diez localidades seleccionadas en todo el país. Además de l’Arboç, también participarán otros nueve pueblos: Huelma (Jaén), L’Ollería (Valencia), San Sebastián de la Gomera (Islas Canarias), Herencia (Ciudad Real), Celanova (Ourense), Urduliz (Vizcaya), Alagón (Zaragoza), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y Cubas de la Sagra (Madrid).

Todos ellos se enfrentarán en las tradicionales y divertidas pruebas del programa, en busca de un lugar en la gran final. El veterano presentador Ramón García volverá a ponerse al frente del programa y se mantiene así como la imagen más reconocible del formato. Su presencia será uno de los grandes reclamos de esta temporada. Sin embargo, esta edición llegará también con importantes novedades en el equipo de presentación.

Dos nuevas incorporaciones acompañarán a Ramón García en esta edición: la influencer y creadora de contenido Lalachus, que debuta en el programa, y la periodista Ángela Fernández. Ambas asumirán el rol de copresentadoras, relevando a Michelle Calvó, quien ocupó ese papel en las dos temporadas anteriores tras el regreso del formato en 2023.

El Grand Prix del verano regresó a la parrilla televisiva en 2023 después de años fuera de emisión, y lo hizo con un gran éxito de audiencia. Fue el mejor estreno del año para La 1, demostrando que la fórmula de entretenimiento familiar sigue teniendo tirón. Aunque los datos de la segunda temporada fueron algo más discretos, la cadena confía en repetir el éxito con esta nueva entrega.

La participación de L’Arboç en El Grand Prix del verano no solo representa una oportunidad para mostrar el espíritu competitivo y festivo de sus vecinos, sino que el programa también puede convertirse en una plataforma para dar a conocer el municipio a nivel nacional.