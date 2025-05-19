Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

En un contexto donde acceder a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más complicado por la escalada de precios inmobiliarios, todavía quedan rincones en Cataluña donde es posible encontrar algunas gangas. Uno de estos lugares es Santa Coloma de Queralt, en la comarca de la Conca de Barberà, que se posiciona como el municipio más económico de toda la comunidad autónoma para adquirir una propiedad.

Según datos del portal Idealista el precio medio por metro cuadrado en esta localidad se encuentra sobre los 487 euros, una cifra significativamente por debajo del promedio regional. De hecho, en octubre del año pasado se registró un mínimo histórico de 457 euros por metro cuadrado, reflejo de una caída puntual que podría deberse a factores estacionales o variaciones momentáneas en la oferta del mercado.

Este tipo de oscilaciones no necesariamente marcan una tendencia a largo plazo, especialmente en zonas donde las transacciones inmobiliarias no son muy numerosas. En mercados pequeños como el de Santa Coloma de Queralt, la entrada de algunas viviendas a precios especialmente bajos —como casas por 20.000 euros que requieren rehabilitación— puede alterar de forma considerable el promedio general.

Un lugar con historia medieval y tradiciones vivas

Más allá de sus precios asequibles, Santa Coloma de Queralt destaca por su valor patrimonial y su entorno tranquilo. Con aproximadamente 2.800 habitantes, este pueblo ofrece una interesante combinación de historia medieval, arquitectura religiosa y tradiciones vivas.

Uno de los principales atractivos es su núcleo histórico, que conserva parte de las antiguas murallas del siglo XIII y cuatro de sus portales originales: el de Santa Coloma, el de Sanou o de Cervera, el de Santa María y el del Martí. El Castillo de los Condes de Queralt y la Iglesia de Santa María son algunos de los monumentos más destacados.

A todo esto se suma su ubicación privilegiada, ya que este municipio se encuentra a menos de una hora en coche de Tarragona y a poco más de una hora de Barcelona, lo que le convierte en una opción viable para quienes buscan escapar del ajetreo urbano sin perder del todo el vínculo con las principales ciudades de Cataluña.