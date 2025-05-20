El pueblo de Tarragona con la mejor ruta de tapas: plato y bebida por menos de 5 euros

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Mont-roig del Camp y su zona costera, Miami Platja, se convierten estos días en el epicentro del tapeo en la provincia de Tarragona gracias a Destapa’t, una ruta gastronómica que pone en valor la cocina local con propuestas originales, sabores sorprendentes y un precio irresistible: tapa y bebida por solo 4,50 euros.

Eso sí, hay que darse prisa, porque esta ruta gastronómica estará disponible solo hasta este domingo 25 de mayo. Un total de 19 bares y restaurantes participan en esta edición de la ruta, cada uno con una tapa especialmente creada para la ocasión. Las propuestas mezclan tradición e innovación, utilizando productos de temporada y proximidad.

Desde recetas reinterpretadas, como la alcachofa de Mont-roig o la bomba de toro, hasta combinaciones más atrevidas como el brioche de Vitello Tonnato o el crujiente de foie con chutney de manzana de Prades, cada parada promete una experiencia única para el paladar.

Además, quienes decidan sumarse al recorrido pueden hacerse con el TapaPasse, una cartilla que se sella al consumir en cada local. Al reunir 15 sellos, se entra automáticamente en el sorteo de una comida o cena para dos personas en un restaurante con Estrella Michelin de la zona. Una manera divertida y sabrosa de disfrutar del tapeo mientras se descubren los rincones más gastronómicos del municipio.

Mont-roig del Camp, con más de 14.000 habitantes, combina su tradición agrícola en el interior —donde destacan cultivos como el olivo, el almendro y productos con denominación de origen como el aceite D.O.P. Siurana— con una intensa actividad turística en la franja costera de Miami Platja. Esta dualidad convierte al municipio en un destino ideal para quienes buscan mar, montaña y buena mesa.

El valor patrimonial de la localidad también aporta atractivo a la experiencia. La monumental iglesia de Sant Miquel, conocida como la Catedral del Baix Camp, o el santuario de la Mare de Déu de la Roca, construido sobre un espectacular promontorio rojizo con vistas al Mediterráneo, forman parte de la historia y el paisaje que inspiraron a Joan Miró y que hoy se integran en la ruta cultural 3MR (Mirar, Miró, Mont-roig).