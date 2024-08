El presidente de la DO Terra Alta dimitirá «sorprendido, triste» y forzado por la filtración de la anterior gestión financiera

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la DO Terra Alta, Pere Bové, coge forzado la petición de dimisión que le ha trasladado el Consejo Rector y dejará el cargo que ocupa desde hace un año. Bové ha dicho a la ACN que está «muy sorprendido y muy triste» con todo lo que ha pasado. «Me hacen dimitir como presidente de la DO Terra Alta sin motivo, sin razón, porque no he hecho nada», ha defendido.

La petición para que doble deriva de la publicación prensa de un informe de procedimiento acordado sobre la gestión económica del ente el año 2022. El presidente de la DO niega tener nada que ver con la filtración. De hecho, explica que no le fue «nada fácil» conseguir este documento interno. Bové dejará la presidencia, pero continuará de vocal en el Consejo «por respeto a la institución».

La petición de dimisión a Pere Bové se le ha trasladado en la reunión del Consejo Regulador de la DO Terra Alta en una reunión este viernes en Gandesa. Hace dos días que los medios El Mundo y Vadevi publican los resultados de un informe interno encargado sobre el control financiero del ente que según la DO tenía que servir para hacer correcciones y facilitar el traspaso con la nueva junta, presidida por Bové.

Estas filtraciones han salpicado directamente al presidente de la entidad, a pesar de que fuentes próximas a la DO Terra Alta consultadas por la ACN niegan que se le atribuya la filtración al presidente. Bové niega tener nada que ver con la filtración del documento en la prensa. «Tengo la conciencia muy tranquila», ha insistido. «Es un día muy triste», ha dicho Pere Bové, que también es presidente de la Cooperativa de Gandesa.

A pesar de ocupar la presidencia de la DO desde julio del año pasado, el polémico informe no ha llegado a manos del presidente hasta hace unas semanas. Bové ha defendido que lo había reclamado para actuar con transparencia y conocer la situación «real» de la gestión del Consejo. El presidente, conocedor que existía el informe, que está firmado por los auditores a 12 de junio de 2023, ha tardado «muchos meses en conseguirlo». «Dicho sea de paso, me parece una falta de respeto no a mí, sino a la presidencia de una entidad de derecho público tan importante como lo es un Consejo Regulador», ha apuntado.

Cuando tuvo el documento, hace un mes, informó a todos los miembros al Consejo Regulador de la DO y propuso asumir las correcciones que se recomiendan, y ampliar la auditoría, «para seguir mejorando». Bové se ha mostrado desconcertado para que haya estado «en el momento que plantea mejoras y ofrecer transparencia», que se le pide la dimisión, «dimisión sobre la cual no está de acuerdo» porque «no ha hecho nada».

El presidente no formaba parte del Consejo Regulador en el ejercicio 2022, que es el periodo que audita el informe sobre la gestión financiera. «Hago estas declaraciones, no por mí, sino para con respecto a la presidencia de la DO. En todo caso, mi fidelidad a la Terra Alta hace tiempo que la tengo demostrada», ha concluido.

Te puede interesar: