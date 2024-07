La DO Terra Alta «exige» frenar la «masificación eólica» en la comarca

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Terra Alta ha exigido «frenar la masificación eólica» en la comarca. El organismo ha destacado que con la instalación de los últimos proyectos del 2023 ya hay 161 aerogeneradores en la Terra Alta y que si se materializan los tres nuevos parques aprobados se llegará a los 200.

«Esta concentración eólica de grandes proyectos en la comarca ya está por encima de aquello que se puede asumir y se convierte una masificación eólica que pone en peligro en el entorno, el paisaje o la dinamización económica del territorio, entre otros aspectos,» ha destacado la DO, que ha reclamado «defender los paisajes agroforestales como eje de construcción de un potente proyecto de desarrollo enoturístico», una iniciativa que se ve «comprometida» por los parques eólicos.

En un comunicado, desde la DO han manifestado que «los territorios donde están instaladas estas centrales no se ven favorecidos socioeconómicamente por su presencia». «Económicamente, estas instalaciones sólo aportan a los presupuestos municipales el 3,4% de lo que facturan, teniendo en cuenta que un 1,5% de los ingresos proceden de convenios que no siempre se están cumpliendo por parte de las empresas», han apuntado.

Además, califican de «marginal» el impacto laboral a escala local de las centrales eólicas, ya que según sus estimaciones «sólo generan 0,03 puestos de trabajo (fijas y eventuales) por cada MW instalado entre personas empadronadas en los municipios con centrales eólicas», lo que significa un 0,3% del total de la población ocupada de estos municipios. «Si sólo se tienen en cuenta los puestos de trabajo directos, las cifras bajan a 0,02 puestos de trabajo por cada MW instalado y un 0,2% de la población ocupada», han añadido.

