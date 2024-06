El ciclo Viernes DiVins llevará catas de vinos y actuaciones de artistas en el Camp de Tarragona

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

Devuelve el ciclo Viernes DiVins que casa actuaciones de artistas de las comarcas de Tarragona con algunos de los espacios patrimoniales del territorio y catas de vinos. Ayer se presentó la novena edición que se llevará a cabo del 28 de junio al 9 de agosto y llega con tres novedades.

La primera es la extensión a tres servicios territoriales de cultura participando en el mismo ciclo donde se hará una cata de los mejores productos de las denominaciones de origen vinícolas del Campo de Tarragona, de Tierras del Ebro y del Penedès; DO Cataluña, DO Tarragona, DO Conca de Barberà, DO Montsant, DO Penedès, DOQ Priorat, DO Terra Alta y DOP Avellana de Reus. «En la edición de 2024, se llevarán a cabo encuentros en las comarcas de Tarragona, pero también en espacios del Penedès y de las Tierras del Ebro, un crecimiento territorial que consolida el acontecimiento, por lo tanto, rompemos fronteras», detalló la directora de los Servicios Territoriales (ST) del Departamento de Cultura de Tarragona, Lurdes Malgrat.

La segunda novedad es la cata de avellanas de Reus que se hará en algunas de las actividades del programa con la colaboración de DOP avellana de Reus.

Por otra parte, como última novedad de este año, el hilo conductor será la literatura vinculada a cada uno de los municipios que acogerán el ciclo. «Eso nos permite ver que son los espacios culturales, las franjas culturales como espacios de consenso y espacios que juntan diferentes expresiones artísticas, porque un vino también es un arte, un elemento cultural,» afirmó a Pesar de.

Cada uno de los encuentros contará con una visita guiada en los espacios patrimoniales del enclave escogido, interpretaciones de músicos y actores de las comarcas de Tarragona, Tierras del Ebro y el Penedès, obras literarias del territorio y los mejores vinos de cada DO y la DOP avellana de Reus. «Será una cata de cinco vinos y lo hará gente involucrada de los silleros o denominación de origen», apuntó al representante de las DO, Pau Sabaté.

Cada sesión contará con la recitación de un texto literario de escritores relacionados con los municipios que acogen el ciclo, llevada a cabo para ellos mismos o por un representante. De esta manera, cada encuentro incluirá una visita guiada en el espacio, el saludo y bienvenida al acto, la lectura del texto y la cata de vinos alternando con la actuación a cargo de artistas del territorio.

El ciclo empezará el 28 de junio, en el Castillo del Morell, con una actuación teatral a cargo de Les Artistas Locales y acabará en el Pueblo viejo de Corbera d'Ebre con la actuación del cantautor catalán, Joan Masdeu. La directora de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura de las Tierras del Ebro, Victòria Almuni, comentaba sobre uno de los municipios participantes que «tenemos mucha expectativa con la visita del Pueblo viejo de Corbera porque tiene importancia en el ámbito nacional que fue uno de los protagonistas de la batalla del Ebro y hoy es un espacio para reflexionar sobre la paz».

Les reservas para cada viernes se pueden hacer a través de la página web de los ST de Cultura en Tarragona. «Es un espacio para disfrutar y entender la cultura», cerró a Pesar de Malgrat

